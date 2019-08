Spánek, jídlo, spánek, postup! Českým nadějím teď startuje psychologický boj

Poprvé jedou Češi na mistrovství světa ve složení Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel a hned na nejdůležitějším šampionátu čtyřletého cyklu. První krok za vysněnou olympijskou nominací pro deset posádek (jistotu dá nejhůře osmé místo mezi Evropany) udělali úspěšně zvládnutou rozjížďkou, v níž dojeli druzí.

Ještě přes den je svírala nervozita. „Já byl nervózní hlavně kolem jedné hodiny, ale pak to za mě na vodě spadlo,“ popisoval Nepraš. Jeho parťáci zatím odpočívali. „Došel jsem si na snídani, pak jsem ještě na chvíli usnul,“ hlásil Havel.„Pak jsme si došli na oběd a zase usnuli,“ usmíval se Špicar. V Olympijském komplexu v Szegedu už ale byli na jízdu patřičně nažhavení.

Dotahovali i Němce

„Bylo to v našem podání trochu nervózní, ale to je taková klasika při první jízdě na šampionátu. Jeli jsme trochu neuhlazeně, v závěru, kdy už se tuhne, jsme se malinko kinklali. Ale byla to solidní jízda,“ mohl posádku pochválit její nejzkušenější člen, dvojnásobný olympijský medailista Havel.

V závěru se Češi dokonce dotahovali na hvězdné německé kvarteto, nakonec za ním zaostali o 66 setin. „Chviličku jsme možná doufali, že bychom mohli zaútočit,“ připouštěl Špicar. „Ale bylo vidět, že to mají pod kontrolou, jak je jejich zvykem,“ uznal Havel.

Přání se nesplnilo

Důležité ale bylo každé místo, podle výsledků rozjížděk se nasazovalo do sobotních semifinále. „Proto se na to v rozjížďce nikdo nevykašle. Čím líp zajedete, tím máte větší naději, že semifinále bude příznivější,“ líčil Havel.

Po dojezdu ještě Češi netušili, jakým soupeřům budou čelit v boji o finále. „Jsou čtyři rozjížďky a tři semifinále, takže je jasné, že v jednom pojedou dva vítězové. Tak doufám, že v něm nebudeme,“ hlásil Jakub Zavřel. Zhruba o deset minut později už věděl, že se mu přání nesplní. Češi potkají vítěze třetí rozjížďky Slováky i čtvrté Maďary.

„On to bude i psychologický boj. Každý má nějaký stát, na který si věří, a nějaký, na který si moc nevěří, což jsou pro nás třeba Němci. Bude záležet i na takových drobnostech,“ očekává Havel. „Ale věřím, že jsme ukázali, že výkonnost na finále máme a můžeme o olympiádu zabojovat,“ říká odhodlaně.