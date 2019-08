Pojedeš, nebo nepojedeš? Fuksa vyčkával, pak si Číňana podal

Byl váš individuální vstup do šampionátu bezproblémový?

Kilák není nikdy bezproblémový. Je to dlouhá trat a maličko se tam člověk zadýchá. Já si nejvíc hlídal Číňana, který jel po mé pravé straně. Pak jsem lehce zvednul frekvenci do finiše, odjel jsem mu a pak klasicky šetřil co nejvíce sil, jak se na rozjížďku sluší a patří.

Kladl čínský kanoista větší odpor, než jste čekal?

Viděl jsem, že to bude rvát, takže jsem maličko musel jet, abych mu nedal šanci. Před cílem jsem udělal pár záběrů, abych mu poodjel, ale bylo to bez finiše. Když jsem vyjel a on jel se mnou, tak jsem si pořád říkal: „Tak pojedeš, nebo nepojedeš?“ Snažil jsem se jet to svoje, ale tím, že jsem nejel úplně naplno, měl jsem tam rezervičku a pak mu poodjel.

Kdyby měl Číňan víc sil, finišoval byste?

S ohledem na odpolední debl nevím, možná bych ho nechal. Ale bohužel jsem závodník, takže bych asi makal a pak možná litoval. Naštěstí to dopadlo takhle.

V Szegedu začalo o něco víc foukat…

Je to podobné jako ve čtvrtek, možná maličko víc, ale do zad. Pro mě je to pořád lepší než vítr proti.

Ukázala vám už rozjížďka něco o vaší formě?

Jen to, že jsem postoupil, nic víc. Ani složení semifinále neřeším, zítra je zase jiný den. Spíš už mám v hlavě semifinále na deblu v podvečer.

Co jste říkal na složení semifinále na deblkanoi?

Jsou tam dvě lodě, které budou bojovat o medaili, Němci a Rusové. A o třetí loď by to mělo být mezi námi a Italy, nikdo jiný nás, myslím, neohrozí. Buď to padne, nebo dostaneme černého Petra… Já doufám, že ty Italy dáme a povede se nám to.