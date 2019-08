Slalomářům na MČR vládl Tunka, který chybí v reprezentaci

Předloňský mistr světa Tunka zvítězil i s jedním dotekem branky. Chybu udělal také vedoucí závodník Světového poháru Prskavec, zatímco bronzový Přindiš jel čistě, ale pomaleji. "Určitě mi to zlepšilo náladu po tom nevydařeném začátku sezony. Měl jsem dlouhou dobu bez závodů, takže jsem se mohl pořádně připravit na tento závod," uvedl v tiskové zprávě Tunka, který se letos neprobojoval do reprezentace.

Vojtová vyhrála o téměř dvě vteřiny před Kateřinou Kudějovou, obhájkyně titulu Barbora Valíková dojela pátá. "Vypadá to, že forma graduje. Měla jsem teď závodní pauzu, tak jsem byla trochu nervózní, jak na tom budu, ale vypadá to, že zatím to jde dobře," řekla Vojtová. Těsně pod stupni vítězů skončila úřadující seniorská mistryně Evropy a světová šampionka do 23 let Amálie Hilgertová.

Jednoznačné bylo i prvenství talentovaného kanoisty Lhoty, další medaile za ním získali Jan Větrovský a Lukáš Rohan. "Občas to tak bývá, že se z posledního kvalifikačního místa podaří vyšvihnout na první, a já jsem rád, že se mi to dnes povedlo. Je to taková náplast za to, že se mi sezona až tak nepovedla a nepodařilo se mi kvalifikovat do reprezentace," uvedl Lhota.

Všestranná Fišerová obhájila titul, na Lipně předvedla dvě suverénní jízdy. Druhá Jana Matulková jela o více než pět sekund pomaleji. "Jsem neskutečně šťastná, protože obhájit je vždy těžší než vyhrát poprvé. Jsem na to obzvlášť pyšná, protože jsem předvedla dobré jízdy a jela jsem z prvního místa v semifinále a pak i ve finále," konstatovala Fišerová.

V neděli na Lipně vyvrcholí posledním letošním závodem Český pohár.