Fuksa se oklepal ze zklamání a poškádlil Brazilce

V semifinále jste nestačil na vítězného Brazilce Isaquiase Quireze Dos Santose o pouhých osm setin. Mrzí vás to?

Jsem ve finále a to je důležité. Vlastně jsem měl v hlavě i to, že bych chtěl dojet druhý, abych měl dráhu blíž ostrovu. Jelikož poslední dva dny fouká lehce zleva, mohla by to být výhoda. Ale jel jsem první, tak jsem si říkal, že bych mohl i vyhrát. Pak jsem viděl, že Brazilec hodně finišuje, já spíš chtěl ušetřit síly. Tak jsem ho trochu poškádlil, on mě překopl, ale to je jedno…

Kdyby se jelo o medaili, finiš by vypadal jinak?

Určitě. Ještě jsem měl sílu zafinišovat trochu mohutněji. To by vypadalo jinak a já bych byl ten první. (úsměv)

Ale úplně zadarmo jste vítězství Dos Santosovi nedal.

Rval jsem to, nechtěl jsem mu to nechat úplně jednoduché.

Jak jste se vzpamatovával po posledním místě deblkanoe ve finále?

Já to neřešil. Já byl hrozně rád, že jsme na deblu postoupili do finále. To, že jsme skončili devátí, je samozřejmě škoda, protože jsme jeli vedle dvou rychlých lodí a jet na druhé straně, tak to máme. Ale já se z toho snažil co nejrychleji oklepat. Do semifinále jsem pak nebyl úplně nabuzený, ale věřím, že v neděli to zase bude lepší.

Co jste zatím říkal na kulisu v Szegedu? Na večerní semifinále už tak bouřlivá nebyla.

Slabota, čekal jsem to teda hustší. Uvidíme v neděli, třeba si každý udělá výlet a bude to lepší. Čekal jsem zatím od Maďarů víc, řekl bych, že v Račicích to bylo lepší.