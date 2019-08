Vraštil se Šimánkem vyhráli úvodní rozjížďku na veslařském MS

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek vyhrál svou úvodní rozjížďku na mistrovství světa ve veslování v rakouském Ottensheimu a postoupil do čtvrtfinále. Úspěšně do vrcholné akce roku, která je hlavní kvalifikací na olympijské hry v Tokiu 2020, vstoupila rovněž dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic, kteří do čtvrtfinále postoupili ze třetího místa.