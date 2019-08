Čeká masakr o jedinou letenku do Tokia. Vraštil může napodobit tátu

Pořád mají ještě o co bojovat. Zklamání z absence v závodě o medaile na MS v rakouském Ottensheimu se budou Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek snažit rychle hodit za hlavu, v sobotním B finále dvojskifů lehkých vah totiž pojedou o poslední zbývající olympijskou letenku do Tokia.

Platí, že vítěz bere vše. „Boj o jedno místo bude šílený, asi ještě horší než semifinále. Opravdu čekám masakr, rozhodně se nikdo nezlomí a dá se předpokládat, že to dojede celé v pár vteřinách," řekl 35letý Vraštil, který usiluje o start už na třetích olympijských hrách v řadě. Tím by napodobil svého otce, který reprezentoval na OH 1972, 1976 a 1980.

Zajímavostí je, že v Moskvě jel Vraštil starší v posádce s Knapkem, otcem současné úspěšné skifařky. „Táta má ale na kontě olympijské finále, to mně se zatím nepovedlo," připustil Vraštil. A protože příští rok se zřejmě odehraje derniéra lehkých vah, cítí teď poslední šanci.

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek obsadil v semifinále mistrovství světa ve veslování v rakouském Ottensheimu páté místo.

Ivana Roháčková

Šimánek má šanci na olympijskou premiéru

Pro Šimánka by postup do Tokia znamenal jeho premiéru pod pěti kruhy. „Bude to ale vážně těžké, spadly tam s námi fakt výborné posádky. Třeba Belgičané jsou medailisté z minulého roku a celou sezonu jezdili výborně, ale tady jim v semifinále překvapivě došlo. Australané a Číňané to zase napálí hned od startu, to si můžeme být jisté, oni jezdí takovým stylem a většinou vydrží. Tlak na všech šest lodí ve finále B bude obrovský," tvrdil.

Na minulém MS v Plovdivu skončil český dvojskif lehké váhy sedmý, zopakování takového výsledku by otevřelo bránu na OH 2020. V semifinále ale veslařům z pražské Dukly k postupu nestačil ani čas 6:15,64, což je jejich kariérní maximum. Dlouho jeli vyrovnaně s polskou lodí, která se nakonec dokázala natlačit na třetí postupové místo.

Jeli na maximum

Vraštil se Šimánkem, kteří měli z předchozích jízd skalp i pozdějších finalistů Španělů či Norů, však takhle zrychlit nedokázali. „Líp už jet neumíme," tvrdil starší člen posádky. Možná byli ale Poláci schopni pošetřit víc sil nebo měli lepší podmínky na druhé straně dráhy, nevím," krčil rameny Šimánek.

Čeští veslaři, mezi nimiž je třináctiletý rozdíl, se teď budou při pátečním dnu volna snažit co nejlépe zregenerovat a připravit se na rozhodující bitvu o OH 2020, která pro ně vypukne v sobotu v 11.42 h.

„Den volna prospěje každému, nás nevyjímaje," připomněl Šimánek, že všichni jeli v Ottensheimu dvě těžké jízdy během necelých 24 hodin. „To taky něco stojí, v sobotu ale budou všichni čerství. Nesmíme si to nechat ujet, zase to bude o hlavě a o tom, abychom udrželi nervy," nabádal Vraštil.