Před druhou šancí se matce stýská po Adélce. Na dvojskifu jedna čte a druhá luští křížovky

Všechny tři reprezentantky tuší, že je čeká nervydrásající boj. „Bude to dost vypjaté. Myslela jsem si, že po mateřské budu mít odstup, ale atmosféra boje o olympiádu mě tu už taky dostihla. Někde v povědomí to asi mám. Už před semifinále se mi těžko usínalo a vzhůru jsem byla děsně brzo," soudí Topinková usilující o pátý start na OH v řadě. Poprvé však v roli matky.

Zatímco trenér Tomáš Kacovský v dějišti MS slavil padesátiny a má tedy jasnou představu o dárku. Skifařka se tím nechce nechat vystresovat a spíš přiznává, že se jí stýská po téměř dvouleté dcerce Adélce, která zůstala doma v péči babičky. „Jakmile tady vidím nějaké malé dítě, tak jsem myšlenkami u té své holčičky. Naši ale posílali z domova fotky a videa, Adélka vypadá úplně v pohodě a to je i pro mě uklidňující. Vážně musím poděkovat rodině, že si všichni zorganizovali čas tak, abych já se mohla vrátit k vrcholovému veslování," tvrdí 39letá Topinková.

Nervy pracují všem

Děvčata z dvojskifu stála před podobnou druhou možností už na mistrovství světa před OH 2016, kdy v B finále ale dojely až poslední a musely si sen o Riu splnit až v dodatečné kvalifikaci. „Tam to bylo extrémně náročné, to už bychom vážně znovu prožít nechtěly," připomíná Fleissnerová.

Taky připouští, že se jí v dějišti šampionátu zmocňuje až nezvyklá nervozita. „Většinou se na závody těším, nepokládá mě nervozita, ale tady se mnou dost zacloumalo. Takže to béčko bude i hodně o tom, jak se na neděli mentálně nachystáme," dodává Fleissnerová, kterou pořádně vyděsil její vlastní omyl ze závěru středeční opravy.

Skifařky Lenka Antošová (vlevo) a Kristýna Fleissnerová.

Vlastimil Vacek, Právo

„Na tribuně fanoušci vytasili vuvuzely a zatroubili těsně za sebou, což jsme považovala za cílové pípnutí, tak jsem složila vesla. Naštěstí Léňa Antošová jela dál, mně to ale vykoplo nohy z lodi. Díkybohu jsme cílovou lajnou propluly ještě včas, abychom postoupily," oddechla si nakonec.

Dopřejí si bazének i masáž

Pro poslední start na slepém rameni Dunaje chtějí mít členky dvojskifu čistou hlavu. „Při sobotním volnu už veslování s Léňou nějak extra ani řešit nebudeme. Já bych chtěla myšlenky odsunout nějak trochu jinam. Nejlépe přepínám u knížek, takže budu hodně číst. Držím se tady současné české beletrie, i když některá témata, zejména mezilidských vztahů, jsou tam hodně hluboká. Alespoň zaměstnám hlavu něčím úplně jiným," nabízí svůj recept Fleissnerová.

„Já zrovna moc nečtu, to se přiznám, ale luštím tady hodně křížovky," reaguje parťačka z lodi. Před nedělním závodem o 7. až 12. místo, který je pro české veslařky právě kvůli olympijské vidině asi klíčový na celém šampionátu, myslí české reprezentantky i na správnou regeneraci.

Do Ottenshiemu ležícím jen 15 kilometrů západně od Lince se MS vrátilo po 11 letech a zázemí pro závodníky 80 zemí je tady na kopci za hlavní tribunou. Tam si i česká reprezentace postavila nejen speciální stan s ergometry, ale má zde i plachtou zastřešený chladivý bazének s vodou. „Dáváme si ho pokaždé, když doveslujeme. K tomu si večer dopřeju rozhodně masáž. Jak už nejsem nejmladší, tak se musím i hodně protahovat, mám už tuhé tělo," líčí Antošová, které bude za měsíc 28 let.

Muži jedou o Tokio už dnes

Ve hře o OH je z české výpravy ještě mužský dvojskif lehkých vah. Miroslava Vraštila s Jiřím Śimánkem čeká B finále ale už dnes v 11.24 h a do Tokia se z něj dostane jen vítězná posádka. „Boj o jedno místo ale bude šílený. Hodně o hlavě a i o tom, kdo dobře zregeneroval a prokáže nejlepší nervy. Nesmíme si to nechat ujet, i když Číňani to opět zkusí napálit, to si můžeme být jistí," uvažuje Vraštil.

„Pak jsou tam silné lodě Austrálie i Nového Zálandu a hlavně Belgičané, kteří jezdili celou sezonu výborně a na minulém šampionátu dokonce získali medaili. Bude to těžké, ale dáme do toho všechno, abychom sedmé místo urvali zase my," říká Šimánek. Na předchozích dvou šampionátech právě český dvojskif lehkých vah B finále pokaždé vyhrál a teď s veškerou urputností stojí o hattrick. Odměna za to byla sladká - olympijské Tokio.