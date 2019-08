Topinková se popere o pátou olympiádu v řadě. O náplast ale stojí i rivalky

Pátá olympijská účast v řadě, to je pro českou skifařku Mirku Topinkovou velká výzva. Do nedělního finále B, z nějž si letenky do Tokia zajistí pouze tři nejlepší veslařky, odstartuje ve 12.18 hodin.

„Sobotní volno mně uteklo rychle. Chce to ještě se dobře vyspat, najíst a na vodu vyjet s čistou hlavou a spoustou energie. V neděli to ale bude hodně vypjaté, možná vyhrocenější než áčkové finále," říká Topinková, která musí porazit alespoň tři soupeřky.

Za nejvážnější sokyně přitom označuje Magdalenu Lobnigovou z Rakouska, Číňanku Ťiang Jen a Fie Udby Erichsenovou z Dánska. „To jsou všechno holky, co sem přijely pro medaili a jako náplast si určitě budu chtít alespoň vyjet olympiádu," tvrdí vítězka londýnských OH 2012.

Letos na červnovém ME v téměř 39 letech získala bronz, ale v Ottensheimu je v daleko obtížnější pozici. „Trenér po semifinále říkal, že šlo vidět, jak hodně mi chybí síla, prostě ty holky byly daleko lépe silově připravené," míní Topinková a přiznává, že trénink občas složitě kombinuje s péčí o dceru. „Veslování není už nejdůležitější v mém životě, spíš se jen snažím skloubit rodinu s vrcholovým sportem," říká matka téměř dvouleté Adélky.

Dcerka zůstala doma v péči babičky. „Jakmile tady vidím nějaké malé dítě, tak jsem myšlenkami u té své holčičky. Naši ale posílali z domova fotky a videa, Adélka vypadá úplně v pohodě a to je i pro mě uklidňující," líčií Topinková, která po minulé olympiádě v Riu jako čerstvě provdaná přerušila kariéru a teprve před rokem se po mateřské dovolené se k veslování vrátila.

Až letos je ale zpátky na svém oblíbeném skifu. „Není to jednoduché, ale jsem vděčná svým blízkým, že mohu dělat, co mě baví. Oni si kvůli tomu musí organizovat svůj čas," tvrdí Topinková, která má z královské disciplíny šest medailí a v roce 2011 se na Bledu dokonce stala její šampiónkou. Letos by ji ke spokojenosti stačilo dojet do devátého místa, tím by totiž napodobila Ondřej Synka, který má pátý start na OH už zajištěný a v Rakousku ho čeká finálový závod o medaile v neděli ve 14.46 hodin.