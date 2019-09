Synek prodlužuje unikátní sérii. O rodině ale nechce do finále nic vědět

K tomu jel na skifu také třikrát olympijské finále a do rozhodujícího závodu se dostal i při všech sedmi startech na evropském šampionátu. „Předchozí olympijské účasti jsem si vyjel s medailí, tak třeba mi to klapne i popáté," usměje se.

Za soupeře na vodě bude mít obhájce titulu Nora Borcha, Němce Zeidlera, Dána Nielsena, Litevce Griskonise a Breukinka z Nizozemska. „Před závodem to musí člověk hlavně ustát hlavou, která v každém sportu dělá hrozně moc," míní Synek.

Důležité je, být co nejvíc v klidu a věřit si

Vidina medaile pro polovinu finalistů je i pro něj lákavá. „Myslet na ní reálně ale může všech šest lidí na startu," uvědomuje si. „Už přece jen nějaké zkušenosti mám, takže vím, jak se s tím porvat, ale můžu to samozřejmě také pokazit. Takže je důležité nezpanikařit a věřit si. Finále je ale tak našlapané, že každý zářez na pažbě bude bonus," připouští český skifař.

„Každopádně na start osmnáctého finále v řadě chci jít co nejvíc v klidu. Ani nevím, jak se mi takové číslo podařilo, vždyť je to 18 let života, což je ve vrcholovém sportu fakt hodně," tvrdí Synek, jenž takhle započítává jen bilanci z MS a OH na skifu a dvojskifu. Na něm úspěšně závodil od roku 2002 v posádce společně s Milanem Dolečkem mladším, jehož otec je současným trenérem historicky nejlepšího českého veslaře.

O rodině nechci nic vědět

Ve hře pro něj bude rekordní šesté světové zlato na skifu. Momentálně se dělí o první místo v historickém pořadí s dvěma legendami Mahém Drysdalem z Nového Zélandu a Němcem Peterem-Michaelem Kolbem. „Samozřejmě, že ten cíl tam je. Pojedu naplno, určitě na vítězství a uvidíme, jak to dopadne. Výhoda je, že olympiáda, o kterou tady šlo především, už je v kapse a člověk nemusí na nic myslet. Prostě pojedeme," usmívá se Synek.

Zvláštní postoj má ale k očekávané podpoře ze strany nejbližších, která bude poměrně silná i proto že se závodí jen 55 km od českých hranic. „Chystá se sem moje rodina, ale já jim řekl, že s tím nechci mít nic společného, že o nich ani nechci vědět. Já na tohle moc nejsem, nemám úplně dobrý pocit, když vím o konkrétních fanoušcích. Mám pak totiž větší starost o ně než o sebe," vysvětluje Synek, jenž si ale váží přízně všech diváků.

„Domluva zní, až do finále bez kontaktu s rodinou, a pak je všechny moc rád uvidím," tvrdí český skifař, jenž se nyní může začít zajímat o Tokio jako dějiště OH 2020. „V srpnu tam bylo MS juniorů jako testovací předolympijský závod. Viděl jsem už nějaká videa, takže si dokážu představit, jak to vypadá, ale možná bych se v říjnu chtěl do Tokia podívat na pár dní, abych si omrknul vodu i prostředí kolem ní," prozrazuje.