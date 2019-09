Synkova medailová šňůra se přetrhla. Ani starý mazák nestačil a mluví o jízdě z kopce dolů

Máte vysvětlení, proč jste ve finále dojel poslední?

První pětistovku rozjeli soupeři tak rychle, že jsem s nimi sotva visel. A když mi pak cukli víc, už nebyla síla a energie s tím něco udělat. Pokud jde o záseky, tak jsem oproti ostatním vesloval přece jen nízko. Šampionát potvrdil nástup výrazně mladších kluků kolem pětadvaceti, kteří udrží vyšší frekvenční tempo a jedou i jinak technicky, tomu jsem ani jako starý mazák nestačil. Potvrdilo se mi tušení, že všech šest lidí může reálně myslet na placku, a někdo prostě musel být poslední.

Byl jste už během závodu smířený s tím, že vám to letos na medaili nevyjde?

Na jiných mistrovstvích světa by odstup čtyř vteřin na vítěze možná stačil na medaili, ale letos se jela neuvěřitelná lajna a viděli jste, že boj o zlato rozhodly pouhé tři setiny. Chtěl jsem samozřejmě dopadnout ve finále lépe, ale neberu jako tragédii, že to nevyjde. Bohužel se ta moje unikátní medailová šňůra asi někdy přerušit musela a přišlo to až po čtrnácti letech, prostě věk nezastavím.

Skifař Ondřej Synek děkuje divákům za podporu.

ČTK

Mění tohle vaše poznání plány směrem k olympijským hrám?

Já věřím, že mě výsledek z Rakouska nezlomí. Tokio je pořád obrovskou motivací, takže si trochu odpočinu a už koncem října se pustím do přípravy na olympijskou sezonu. Pořád mě veslovat baví, těším se na zimní přípravu. V Japonsku na olympiádě budou zase úplně jiné podmínky, ještě daleko větší vedro i vlhkost než tady, taky tam umí fouknout. Budu se snažit přijet tam ve všech směrech nachystaný co nejlépe.

Také proto si kanál v Tokiu pojedete s předstihem prohlédnout?

Jo, už v půlce příštího měsíce bych se tam chtěl na tři, čtyři dny podívat. Veslovat tam nechci, spíš bych si půjčil kolo a projel se kolem kanálu, abych víc nasál prostředí a v létě pak věděl, do čeho jdu.

České veslování zůstalo na MS bez cenného kovu naposledy v roce 2002, ale tehdy mělo v Seville alespoň čtyři finálové účasti. Jaké je poučení z nejhoršího šampionátu za posledních 25 let?

Že jedeme asi z kopce dolů. My s Mirkou už nejsme nejmladší, holky na dvojskifu to taky směřují jen k olympiádě a pak už tam nikdo není. Já třeba věřil, že uspějí kluci na dvojce bez kormidelníka, kteří se mnou trénují, a chtěl jsem si je trochu vychovat, jenže těm to tady zoufale nevyšlo. Nechci, aby to vyznělo samolibě, ale jak poslední dobou vozím medaile jen já, tak když ji letos nemám, zůstaly českému veslování prázdné ruce. Musí se s tím něco dělat.