Olympijská úleva. Odměnou pro obě veslařky bude pobyt u moře

„Pro nás je to neskutečná úleva. Byl to veliký boj až do cíle, protože všechny lodě jely v lajně," shodly se reprezentantky, když se jim olympijský sen zhmotnil v realitu.

Hned po průjezdu cílem bylo vidět, jak jsou obě nadšené, že boj o Tokio zvládly. „Je to obrovská úleva a skvělý pocit. Snažila jsem se o ekonomické tempo, dřina to pro nás začala být až na druhém kiláku a klaplo to skvěle," tvrdila Fleissnerová.

Lenka Antošová (vzadu vlevo) a Kristýna Fleissnerová se radují z druhého místa ve finále B.

Václav Pancer, ČTK

Pět lodí se v B finále srovnalo v jediné vteřině. „S odstupem bych to nazvala masakr, ale na vodě jsem to až tolik nevnímala. Od nás to byl asi nejlepší výkon na mistrovství. I tím, jak jsme se na něj připravily. Před opravkou i semifinále jsme byly obě dost nervózní, teď se ale povedlo udržet absolutní soustředění. Měla jsem sice zvláštní pocit, ale nebyl to ten síly ubírající. Teď jsme do toho šly po hlavě, věřily jsme si a zvládlo se to perfektně," radovala se Antošová.

Před minulou olympiádou český dvojskif potkalo, že byl na světovém šampionátu první nepostupující posádkou. „Pak to byl děsné vypjatý rok, dřely jsme na květen na dodatečnou kvalifikaci a nevěděly, jestli nám to Rio vyjde, nebo ne. Teď můžeme být v klidu a těšíme se, že příští sezona pro nás bude mít jediný vrchol, až v Tokiu," uvedla Antošová.

Lenka Antošová (vpravo) a Kristýna Fleissnerová na MS v Ottensheimu.

Václav Pancer, ČTK

Teď mají obě před sebou vytouženou dovolenou, za odměnu bude moře. „Vezmeme auto a psa a pojedeme se s trenérem podívat do Řecka na veslařský šampionát třiadvacítek, kde závodí naše tréninkové parťačky. Já budu ale jen v klidu koukat a koupat se, žádná dřina na lodi," plánovala Antošová. „Já si nejdřív plánuju chalupu, kam jsem se celé léto nedostala. Pak s maminkou a bratrem vyrazíme do Maroka, to si maximálně užiju," vykládala Fleissnerová a přiznávala, že se před závody uklidňovala čtením. „Během mistrovství asi tři knížky padly, každý večer jsem dala tak půlku," tvrdila.