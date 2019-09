Jachtař Teplý skončil na Světovém poháru v dějišti OH třináctý

"Závod byl strašně náročný. Ke konci už jsem byl hodně unavený, přesto se mi v závěru podařilo vyhrát jednu rozjížďku," uvedl Teplý, který se zatím na olympijské hry v Tokiu nekvalifikoval.

Před Světovým pohárem absolvoval mistr světa do 23 let na Enošimě také předolympijský testovací závod. "Hlavním cílem mé účasti v obou japonských závodech bylo získat co nejvíc informací o revíru, kde se pojede příští rok olympijská regata. A to se myslím podařilo," konstatoval Teplý v tiskové zprávě.

V prosinci ho čeká mistrovství světa v Melbourne a v dubnu pak Světový pohár v Janově, který bude poslední možností vybojoval si účast na olympiádě.