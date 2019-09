Prskavec táhne český útok na hattrick. V Praze jde i o světové tituly

Už jednatřicet let poměřují nejlepší vodní slalomáři síly ve Světovém poháru, až do roku 2017 však neměl mezi kajakáři seriál českého vítěze. Až předloni slavil triumf Vít Přindiš a vloni Jiří Prskavec, který má nakročeno k obhajobě a dovršení českého vítězného hattricku. Byl by o to sladší, že finálový závod hostí od pátku do neděle Troja.