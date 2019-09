Osudová třináctka! Prskavec v euforii, pomáhá mu i tříměsíční parťák

Lepším způsobem jste své čekání na výhru asi ukončit nemohl…

Je to tak. Přiznám se, že jsem si to propočítával a měl jsem dvanáct finále za sebou bez vítězství. Tak jsem si říkal, že třináctka je taková osudová a mohlo by to klapnout. Cítil jsem se výborně a je krásné vyhrát před skvělými fanoušky doma, kde jsem vyrostl.

Přindiše jste porazil o dvě a půl sekundy. Překvapilo vás, jak rychle jste jel?

Já si trošku myslel, že můžu jet takhle rychle. V semifinále mi asi líp vyšly přesazené branky, ale pak už jsem si to hlídal a vypustil závěr. Bylo to o dvě vteřiny pomalejší a já si říkal, že ty dvě vteřiny by tam někde měly být. Ale finále je vždycky vyhecovanější, jel jsem jako poslední Čech, což vám taky nepřidá, když slyšíte, co se tam dělo předtím. Navíc nejde neslyšet komentář Dana Stacha a pohádku o rytířích, co tam na startu vyprávěl. (úsměv)

Jak prestižně jste bral souboj s Přindišem? Před týdnem v Německu měl navrch on…

Tam mi také nadělil dvě a půl sekundy, to jsem byl trochu kyselý. Ani mě tolik nemrzelo, že jsem prohrál, spíš že jsem dostal takový randál. Pak jsem tu Vítkovu jízdu viděl a on jel fakt famózně. Teď jsme si to otočili.

Měl jste v hlavě i souboj o celkové vítězství se Slovincem Kauzerem?

Věděl jsem, že nejhůře budu druhý, kdybych finále pokazil. Ale já jel o dnešní vítězství, tenhle závod je víc než to, abych to tu jistil na celkový triumf. Jel jsem pro lidi, kteří nám fandí a já jim nemůžu vzít svou nejlepší jízdu jen proto, abych nepokazil celkové hodnocení.

Kajakář Jiří Prskavec v pražské Troji.

Ondřej Deml, ČTK

Světový pohár jste vyhrál i vloni. Bylo to letos náročnější i tím, že se vám před třemi měsíci narodil syn?

Potom, co se narodil malej, mi to právě šlo. Dodával mi spoustu síly, krásně spal, je to takový můj parťák. Před týdnem byl v Lipsku se mnou, tady jsou celý týden… On mi tu sílu spíš dodává, než že by mi ji bral.