Bronzová Fišerová v trojském kotli hledala svoji pohodu

Od vítězné Jessiky Foxové váš dělilo téměř čtyři a půl sekundy, kde jste je ztratila?

Hlavně ve spodní části. Nahoře se mi docela dařilo, ale jak jsem se blížila k cíli, uvědomovala jsem si, že jedu velice dobře, a furt jsem dělala menší chybičky. Ale jinak myslím, že jsem jízdu před domácím publikem zvládla a jsem připravená na mistrovství světa v Seu.

Co s vámi dělalo bouřlivé domácí publikum?

Pro mě to bylo nesmírně těžké. Už v semifinále se mi povedlo nechytit pádlo mezi jedničkou a dvojkou, tak jsem se dost bála finálové jízdy. Snažila jsem se kouknout jen na semifinálové jízdy našich kajakářů a jinak být mimo lidi, protože jich tu je hodně a já chtěla mít svoji pohodu.

Tereza Fišerová v semifinále na Světovém poháru v Troji.

Ondřej Deml, ČTK

Takže se těšíte na mistrovství světa v Seu, kde budete mít větší klid?

Myslím, že pro mě to bude o hodně lehčí, protože diváků tam bude sice dost, ale všichni povzbuzují svoje krajany.

Před týdnem v Markkleebergu jste porazila i suverénku ženského vodního slalomu Jessiku Foxovou, která vládne na kajaku i kanoi. Věříte si, že můžete porazit každého?

Tak to určitě neberu, ale myslím, že jsme se Jessice hodně vyrovnaly a tolik nám neujíždí. Jsme v kontaktu a když zajedeme dobrou jízdu, jsme na setinky, jak bylo vidět právě v Markkleebergu.

Od celkového druhého místa ve Světovém poháru vás dělily pouhé tři body, i když jste závod v Tacenu vynechala. Nemrzí vás to zpětně?

Vůbec ne, já měla jiné priority, mistrovství světa a Evropy dospělých i do 23 let. Proto jsme se rozhodli, že Tacen vynechám a jsem ráda, protože díky tomu jsem měla týden volna a i proto mi to teď líp jezdí.

Úspěšná jste i v kategorii smíšených deblkanoí, která se ale v Praze nakonec nejela. Věříte, že ji pojedete na mistrovství světa?

I tady se mixy měly jet, ale lodě se odhlásily, tak jsme se rozhodli, že nepojedeme, přece jenom není dobré závodit v malé konkurenci, to pak nemá úroveň. Na mistrovství světa by mělo být šest států, tak uvidíme. Zatím počítám, že pojedu, ale jestli si to některé státy rozmyslí a nepojedou, to už neovlivním…