Prskavcovi nevzala pyrenejskou pohodu ani dírka v lodi

Ve španělském Seu d’Urgell trénuje na svém oblíbeném slalomovém kanále, ve volných chvílích se prochází po malebném pyrenejském městečku se snoubenkou Terezou a čtyřměsíčním synem Jiřím. Ve středu ale kajakáři Jiřímu Prskavcovi pohoda skončí, závodem hlídek vstoupí do světového šampionátu.

Sotva vstřebal radost z obhajoby celkového vítězství ve Světovém poháru, vyrazil s rodinou do Seu. Na místo, kde v roce 2011 jako čerstvě osmnáctiletý zelenáč při debutu na seniorské akci získal senzační evropský bronz.

„Zrovna jsem se díval na video z toho závodu. Bylo to hrozně hezké, jen jsem si říkal, jak strašně se ten sport posunul. Dneska jsou tratě mnohem víc zamotané a lodě se tam pořád točí,“ vypozoroval.

Areál, v němž při olympiádě v Barceloně 1992 získal zlato kanoista Lukáš Pollert, teď Prskavec ukazuje i svému synkovi. Dokonce ho poprvé posadil do svého kajaku. „Čekali jsme, až sám udrží hlavičku. Už to zvládá, tak si to vyzkoušel a zjevně se mu tam líbilo, protože se usmíval,“ zvesela hlásil obhájce světového stříbra.

S rodinou se usadil v apartmánu nedaleko hotelu, který obývá česká výprava. „Máme tu klid. Je to taková nudle, kdyby malý náhodou brečel, přesunu se o dva pokoje dál a můžu spát tam,“ popisuje Prskavec.

Program mistrovství světa v Seu Středa 9.00: hlídky všech kategorií Čtvrtek 9.00 kvalifikace kanoistů a kajakářek Pátek 9.00: kvalifikace kajakářů a kanoistek Sobota 9.00: semifinále kanoistů a kajakářek, 12.03: finále kanoistů a kajakářek. Neděle 8.33: semifinále kajakářů a kanoistek, 12.03: finále kajakářů a kanoistek. Semifinále a finále vysílá živě ČT sport.

Cestou na kanál na něj pokaždé dýchne atmosféra šampionátu. „Skoro každý obchod tu vyzdobili nějakým vodáckým prvkem. Kousek odsud prodávají svatební šaty, takže vedle figuríny nevěsty je postava vodáka se startovním číslem, jinde mají pádla a helmy, hlavní třída je vyzdobena obrázky od dětí ze škol,“ líčí.

Do jeho dobrého naladění zapadají i dosavadní tréninky. „Akorát první v hlídkách úplně neklapl, Vávra (Hradilek) mi udělal dírku do lodi,“ vypráví.

Že by začátek vyostřeného boje o jediné místo pro hry v Tokiu? Prskavec se rozesměje. „Kdepak. Spíš nám na konci tréninku nevyšla jedna kombinace a trochu jsme se napíchli, ale to k hlídkám patří. Loď už je opravená a vypadá jako nová,“ ujišťuje.