V neděli si přispíme, lebedily si české hvězdy, když na první pokus prosvištěly do semifinále

Dva byli rozesmátí od ucha k uchu, třetí se vztekal a nadával. Zatímco kajakáři Vít Přindiš a Jiří Prskavec prošli hladce z kvalifikace do semifinále mistrovství světa ve vodním slalomu ve španělském La Saeu d´Urgell, Vavřinec Hradilek musel čekat na odpolední druhou jízdu, protože za chybný průjezd třetí branky dostal penalizaci a na přímý postup si musel nechat zajít chuť.

„Hlavně jsem nechtěl udělat zbytečnou chybu. V prvních brankách mi to úplně nejelo. Pak jsem ale střed dráhy zajel výborně a bez sebemenších problémů, tudíž jsem věděl, že mám najeto. A okamžitě jsem vyrobil drobnou chybičku. Nicméně s pátou příčkou nemůžu být nespokojený," lebedil si Jiří Prskavec, obhájce stříbrné medaile z mistrovství světa, když se na oslavu postupu pomazlil se synkem Jiřím a políbil partnerku Terezu.

Vít Přindiš na mistrovství světa ve vodním slalomu ve španělském La Seu d´Urgell.

Martin Hladík/canoe.cz

„Chtěl jsem si vybojovat místo mezi třiceti postupujícími hned v první jízdě. A současně se pokusit o nejvyšší možnou příčku, abych v nedělním semifinále nemusel na start hned časně ráno. Až na pár drobných chybiček v prvních brankách byla jízda dobrá," usmíval se v cílovém prostoru spokojeně čtvrtý Vít Přindiš, úřadující mistr Evropy.

Hraje se o čas

Proč pro oba borce bylo tak důležité kromě přímého postupu vybojovat ještě co nejlepší pozici? „V neděli se startuje hrozně brzy. Chtěl jsem mít dobrou pozici, abych stihnul u soupeřů trať trošku nakoukat. Navíc přestože je zatím výborné počasí, ráno je pokaždé fakt kosa. Člověk musí mít mikinu a bundu. Tudíž každá minuta je dobrá, aby se člověk nerozjížděl v úplném chladu a nemrznul," vysvětloval Přindiš.

„Jede čtyřicet posádek. Takže rozdíl mezi prvním startujícím a námi bude minimálně pětasedmdesát minut, možná trošku více. A protože bude jinak postavená trať, je alespoň šance vidět, kde a jak jet. Současně si ale zase člověk říká, že někde by měl více zariskovat a vrtá to v hlavě," přemítal Prskavec.

„Takže hlavní výhoda je, že se o hodinu a půl více vyspím, což je pro mě dost zásadní," řehnil se Prskavec. „Já rovněž nejsem ranní ptáče, tudíž jsem moc rád za možnost si přispat," přitakával Přindiš.

Oba borci se nijak nestresují bojem o medaili ani zápolením o místenku na olympiádě, kam přitom ze tří elitních českých závodníků pojede jenom jeden. „Forma je dobrá. V semifinále je potřeba k jízdě přistoupit více nebojácně, trošku to odjistit," vyhlížel nedělní dopolední bitvu Prskavec. „Pochopitelně všichni víme, co je ve hře. Snažím se koncentrovat vždy na nejbližší úkol, jímž je nyní postup ze semifinále. To bude klíčové," říkal Přindiš, když se chystal na hotel za odpočinkem.