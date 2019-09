Kajakář Přindiš ve finále dvakrát chyboval. Ustojí Prskavec tlak?

Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek, tři jména, která jsou v České republice stále známější. Není divu, vodní slalom se stal jedním z našich nejúspěšnějších sportů. Každý z jmenovaných už v minulosti v této disciplíně medaili na MS získal. V závodu hlídek si tato trojice na letošním šampionátu dojela pro stříbro a je hladová po dalším úspěchu.

Prskavec obhajuje stříbro z Ria de Janeiro, Přindiš byl druhý předloni v Pau při triumfu dalšího českého reprezentanta Ondřeje Tunky. Češi slavili double i před šesti lety v Praze, kde byl při Hradilkově triumfu druhý Prskavec.

Útok na cenné kovy

Fišerová skončila jak v semifinále, tak ve finále šestá. Svou finálovou účastí však zajistila českému týmu místo na olympijských hrách. Titul slaví Němka Andrea Herzogová. Druhá z kanoistek, Eva Říhová, se čtyřmi trestnými vteřinami do finále nepostoupila.

Kajakáři už mají také své semifinále za sebou a pro české barvy to dopadlo výborně, budou mít dvojité zastoupení v bojích o medaile. Díky Jiřímu Prskavcovi a Vítu Přindišovi, kteří zvládli své jízdy na jedničku a krom postupu do finále také získali pro Českou republiku účast na OH. První jmenovaný si dokonce v závěru mohl dovolit pošetřit síly. Finálový program startuje ve 12:40, sledovat ho můžete živě na webu ČT Sport.