Kajakáři dnes na MS ve vodním slalomu pojedou o medaile. Potvrdí roli favoritů?

Mistrovství světa ve vodním slalomu ve španělském Seu vrcholí. Dnes jsou na programu semifinálové a finálové jízdy kajakářů a kanoistek. Eva Říhová se čtyřmi trestnými vteřinami do finále nepostoupila. Tereza Fišerová zajela semifinále čistě a vyjela si nejen postup do finále, ale i České republice zajistila místo na OH. Horcí favorité na medaile jsou naši kajakáři, ustojí tuto pozici? Hradílek ztratil ve spodní pasáži a momentálně je na třetí pozici a bude muset bedlivě sledovat vývoj závodu. Přímý přenos závodů můžete sledovat živě na ČT sport.