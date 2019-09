Životní formu přetavil ve zlato, a pak se rozbrečel! Nervy byly obrovské, přiznával šampion Prskavec

Nejen před finále, ale v průběhu celého šampionátu jste vypadal mimořádně koncentrovaný. Měl jste v hlavě jen zisk mistrovského titulu?

Byl jsem pod obrovským tlakem a snažil jsem se neřešit olympiádu, ani nic dalšího. Týden před finálovou jízdou jsem vypnul e-mail a znovu se do něj podívám až v Praze. Řešil jsem jen vlastní výkony, což se mi od začátku mistrovství dařilo. A poslední jízda byla nejlepší.

Po triumfu v nedávném finále Světového poháru v Praze jste byl hlavní favorit. Bylo složité takovou pozici unést?

Nervy byly obrovské, ale popral jsem se s tím neuvěřitelně. Já jsem věděl, že mám nejlepší formu. Doslova životní. Nemohl jsem v přípravě udělat o moc více. Na startu finále jsem si řekl, že prostě předvedu, co umím a jízdu si užiju. Já si ohromně věřil. Měl jsem na šampionátu partnerku, synka i další členy rodiny. Vytvořili mi dokonalou rodinnou pohodu. Sedlo mi to.

Jak jste finálové představení viděl ze svého pohledu?

Musím říct, že mi jízda šla. Věděl jsem, že mi trošku nejely první tři brány, tak jsem za šestkou trošku zrychlil a snažil jsem se uvolnit. Myslím, že si všechno sedlo a neskutečně jsem to rval až do cíle. Když jsem dojel a viděl u svého jména, že jsem první, byl to krásný pocit.

Byť máte z mistrovství světa dvě stříbrné medaile a nyní jste podruhé šampionem, zdálo se, že vás triumf dojal až k pláči.

Když za mnou přiběhl táta s partnerkou Terezkou a malým synkem Jiříkem, nešlo slzy zadržet. Radost byla obrovská. Rodinně vděčím za všechno. Jejich podpora je obrovská. Slzy tekly sice jen trošku, ale tekly.

Mistrem světa jste se stal už v roce 2015, následující rok jste pak na olympijských hrách vybojoval bronz v Riu. Je evidentní, že se vám šampionáty před bitvami pod pěti kruhy daří. Vyhlížíte už olympiádu v Tokiu?

Neumím vysvětlit, proč se mi v předolympijských sezonách daří. Rok po Riu byl volnější. Bylo pro mě těžké se vrátit a správně se koncentrovat. Postupně jsem se ale zvedla, výkonnost šla nahoru a šampionát tady ve Španělsku byl vyvrcholením dvou posledních sezon. Nikdy v životě jsem lépe nejezdil. Já vůbec olympiádu neřešil. Měl jsem v hlavě jen světový titul. Pro mě zlato z mistrovství představuje hodně moc. Navíc olympijské místo jsme sice vyjeli, ale já nemám místo v Tokiu jisté.