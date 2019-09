Zlato je pro vás za neskutečnou lásku, děkoval rodině nový král kajakářů, jehož čeká svatba

„Byli jsme jako Hujerovi. A to jsme zdaleka nebyli kompletní," používal Prskavec příměr k filmu Marečku, podejte mi pero. Do dějiště šampionátu čerstvý mistr světa dorazil už čtrnáct dnů před startem bojů o medaile, aby se mohl dokonale připravit. Štreku absolvoval autem, protože doma nechtěl nechat fenku bišonka. Letecky dorazila partnerka Tereza s čtyřměsíčním synkem Jiřím. A krátce před závody pak i velká část rodiny.

„Nechyběl pochopitelně táta s mamkou, její sestra s manželem, babička, rodinný kamarád, přítelkyně od bratránka. Ale většina rodiny z tátovy strany chyběla. Nicméně pokud se kvalifikuji na olympiádu, jeli by všichni," smál se Prskavec se synkem v náručí.

Čerstvý mistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec.

Martin Hladík/Kanoe.cz , ČTK

Nijak neskrýval, že přítomnost rodiny sehrála v boji o zlato klíčovou roli. „Dodává mi sílu. Rodina je úplně nejvíce, co mám. Ať bych skončil poslední nebo první, budou mě mít pořád stejně rádi. Mohu za nimi kdykoliv přijít a odreagovat se. A přitom vědí, že před závodem chci mít čas sám pro sebe, být sám. A dopřávají mi tu volnost volno," vysvětloval Prskavec.

Jeho partnerka přitom dlouho nechtěla na závody jezdit. „Tvrdila, že mi nosí smůlu. Tak snad si to užila," culil se Prskavec, který i se synkem pózoval hosteskám pro společné fotografie.

Jiří Prskavec na mistrovství světa ve vodním slalomu ve španělském La Seu d´Urgell.

Martin Hladík/kanoe.cz

Plánuje, že po šampionátu si rodinu patřičně užije. „Teď budu měsíc bez vody a tělu dopřeji zasloužený odpočinek. Budeme na sebe mít s Terezkou hodně času. Plánujeme zařizování nového domečku, uděláme si pohodu. Bude to odměna za čas, kdy jsem se nejbližším nemohl tolik věnovat. Následně mě totiž čekají kempy v Londýně a Tokiu. A pak poletím s Terezkou i malým Jiříkem do Austrálie na tříměsíční soustředění," přiblížil nejbližší plány.

Ještě, než znovu vyrazí do světa, čeká jej i jedna společenská událost. „Budu se ženit," prozradil s uličnickým úsměvem. A nijak netajil, že blížícím se veledůležitým životním krokem se před mistrovstvím vůbec nerozptyloval.

Český kajakář Jiří Prskavec se stal podruhé v kariéře mistrem světa.

Martin Hladík/Kanoe.cz, ČTK

„Přípravy svatby šly zcela mimo mě. Všední starosti jsem vytěsnil. Týden před závody jsem měl v hlavě jen vodu. Až po návratu do Prahy se vrátím do normálního režimu. Navíc oblek mám už připravený na míru," vypravoval. „Je výhoda, že jsem vypětím při šampionátu trošku shodil. Takže během dvou týdnů do svatby sice něco přiberu, ale budu mít míry přesně do obleku."