Životní formu vynesl risk v přípravě. Ale detaily neprozradím, směje se mistr světa

Sezonu začal osmým místem při mistrovství Evropy, ale jak týdny přibývaly, forma Jiřího Prskavce gradovala. S výjimkou světového poháru v Bratislavě byl pokaždé na stupních vítězů, seriál celkově ovládl a během minulého víkendu pak přidal zlatou tečku v podobě triumfu na mistrovství světa.

„Při evropském šampionátu jsem byl krátce po narození synka myšlenkami jinde," vracel se na začátek sezony Prskavec. „Sezona měla hodně podobný průběh jako v roce 2015, kdy jsem také na Evropě nezářil. Ale pak jsem slavil titul mistra světa," připomínal Prskavec první vítězství na setkání nejlepších kajakářů planety.

Dvojnásobný mistr světa ve vodním slalomu kajakář Jiří Prskavec (vlevo) po návratu ze světového šampionátu ve Španělsku, kde získal zlatou a stříbrnou medaili. Vpravo je Prskavcův otec a trenér Jiří, uprostřed přítelkyně Tereza se synem Jiřím.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Tehdy jsem však nebyl před šampionátem v roli favorita. Jen jsem chtěl ukázat co umím, protože jsem cítil, že na stupně mám. Letos bylo ale jednoznačným úkolem prvenství. Tlak byl obrovský. A já to zvládl, tudíž triumf představuje jeden z největších úspěchů, jichž jsem v kariéře dosáhl," přemítal Prskavec.

V honbě za titulem upravil i podobu finální přípravy. „Změnil jsem ji hodně, přestože šlo o risk. A hodně velký. Po konzultacích s doktorem Dostálem jsme upravili poslední část přípravy. Nevěděl jsem, jak tělo zareaguje a jestli třeba efekt nebude negativní. Ale posun byl obrovský," vyprávěl Prskavec, detaily však za žádnou cenu prozradit nechtěl. „Šlo o úpravy mimo vodu. Hodně jsme si hráli s intenzitou tréninku a počtem tréninkových jednotek. Víc neprozradím," chránil sil s úsměvem tajemství úspěchu Prskavec.

Během minulých měsíců vyhrál SP, zvládl uzavřít bakalářské studium a stal se podruhé v kariéře mistrem světa. Navíc se stal otcem a za pár týdnů jej čeká svatba s dlouholetou partnerkou. „Byl to rok změn, na který budu dlouho vzpomínat. Ještě tedy chybí ta závěrečná tečka. Snad mě Terka při obřadu neodmítne," culil se Prskavec.

Český kajakář Jiří Prskavec se stal podruhé v kariéře mistrem světa.

Martin Hladík/Kanoe.cz, ČTK

Po měsíčním odpočinku jej čeká start přípravy, na jejímž konci by v ideálním případě měla být účast na olympijských hrách v Tokiu. „Vítek Přindiš předváděl během letošního roku skvělé výkony. Neberu to tak, že budu mít cestu do Japonska snadnou. Je strašná škoda, že nemáme dvě účastnická místa a jeden z nás bude na hrách chybět," říkal Prskavec, jenž se v prosinci vydá na tříměsíční tréninkový kemp do Austrálie i s rodinou, aby měl dokonalé zázemí.

„Jedinou změnou bude, že místo klasického lyžování zařadíme do tréninku cyklistiku. Kvůli kondičnímu základu. Jinak zůstane vše při starém," nastínil plány trenér a otec světového šampiona Jiří Prskavec starší.