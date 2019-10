Tým DC Trident s českými plavkyněmi byl v ISL znovu třetí

Kubová závodila čtyřikrát. Měla stejný program jako při prvním kole v Indianapolis. Dvoustovku zaplavala za 2:05,98, což je za poslední tři roky její druhý nejlepší výkon v krátkém bazénu. Ve sprintu na 50 metrů obsadila pátou příčku za 26,88. Druhý den soutěže pak plavala dvě stovky - ve štafetě ji zvládla za 58,13, v individuálním závodě byla čtvrtá v čase 57,56.

"Jsem moc ráda, že šly moje výkony nahoru, i když jsem teď měla hodně náročný měsíc. Nejvíc si vážím výkonu v individuálním závodě na 100 metrů znak, protože jsem se cítila už hodně vyčerpaná, ale boj o body pro tým mě hnal kupředu," pochvalovala si v tiskové zprávě.

Nadchla ji atmosféra týmové soutěže. "Italové plavání milují a užívali si ty závody opravdu hodně. Neuvěřitelné to bylo také v týmu, poslední disciplíny byly výborné. Ani jsem se nešla vyplavat a vždy hned běžela do našeho 'boxu', abych mohla podporovat a fandit. Byly to naprosto nepopsatelné emoce, nervy a nadšení," vyprávěla.

Apostalonová obsadila šestou příčku

Kraulařka Apostalonová nastoupila ve třech štafetách a v individuálním závodě na 50 metrů, kde prakticky v obdobném čase jako před týdnem 24,66 obsadila šestou příčku.

Druhé vítězství zaznamenal tým Energy Standard. Nejúspěšnějším závodníkem byl třináctinásobný mistr světa Caeleb Dressel.

V dalších dvou týdnech budou v ISL závodit týmy skupiny B. Tým DC Trident bude ve hře znovu 16. a 17. listopadu při "americkém derby" v College Parku u Washingtonu. Tam bude usilovat o postup do finále, kam se dostanou dva nejlepší americké týmy. Zatím je DC Trident druhým americkým týmem za Cali Condors, v čele soutěže je evropský celek Energy Standard. Další dva evropské a dva americké týmy ale ještě nezávodily.