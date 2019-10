Berlínské triumfy? Škoda, že jsme se s trenérkou nevsadily, směje se Seemanová

Co pro vás premiérové výhry v seriálu SP znamenaly?

Samozřejmě moc. Sice se říkalo, že v Berlíně s ohledem na mítink International Swimming League není taková konkurence, ale časy byly kvalitní a třeba na dvoustovce bych byla první i na mítinku SP v Budapešti, který se konal souběžně. Myslím, že to byly skvělé výsledky a tím, že to byl Světový pohár, jsou ještě cennější.

Před Berlínem jste absolvovala soustředění ve Španělsku. Jak jste se v Německu cítila? Nemyslela jste na osobní rekordy?

Soustředění bylo naplavávací, absolvovala jsem tam hodně kilometrů, což se třeba na čtyřstovce mohlo projevit. Samozřejmě jsem trochu v osobák doufala, ale nevadí mi, že se to nepovedlo. Očekávání jsem neměla, formu jsme nějak speciálně neladili.

Jak hodnotila vaše výkony trenérka Petra Škábová?

Pochválila mě, že bylo vidět zlepšení, které jsme si daly za cíl po mistrovství světa v Koreji. Jen mě trochu mrzelo, že jsme se tentokrát o nic nevsadily. (smích)

Vzájemné sázky patří mezi vaše oblíbené výzvy. Už si trenérka odpykala svou poslední prohru? (sázka o čas pod 2:19 na 200 m motýlek - pozn. red.)

Právě že to ještě neproběhlo! Každých čtrnáct dnů to trenérce připomínáme, ale pořád se vymlouvá. Ale snad po Plzeňských sprintech to snad už dotáhne, už na těch deset třístovek hodně trénuje. (smích)

Vy budete v Plzni startovat tento víkend s jakými cíli?

Půjdu tam hodně doplňkových disciplín, polohovku, motýlka, úplně vynechám padesátku kraul. Spíš si to pojedu užít a zaplavat si něco jiného, trochu se odreagovat.

Máte už v hlavě prosincové ME v krátkém bazénu v Glasgow. Uvažujete o konkurenci a možných výsledcích?

Upřímně nevím, jaký má kdo program. Určitě se tam ale sejde hodně závodníků s dobrou formou, nic nebude zadarmo. Budu samozřejmě myslet na finále, ale taky bych chtěla zaplavat dobré časy.

V úvodu jste zmínila nový plavecký seriál ISL. Sledovala jste jeho první dvě zastávky?

Sledovala jsem to, byly tam hodně zajímavé souboje. Třeba vítězství Chada Le Close nad Caelebem Dresselem na stovce motýlek bylo parádní. Líbí se mi ten koncept, je to pěkná show pro fanoušky a dobrá propagace plavání.

Nemrzí vás, že v sérii také neplavete? Byla jste v kontaktu s některým týmem?

Kontaktoval mě tým DC Trident, kde vedle Katie Ledecké plavou Simona Kubová a Anika Apostalon. Musela jsem to ale odmítnout s ohledem na to, že půjdu studovat do Ameriky na univerzitu v Louisville. Úplně mě ale nemrzí, že tam nejsem. Myslím, že na to mám ještě čas.