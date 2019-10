Výhra na olympiádě? Ani ta by nepřebila to, co český šampion zažil letos

Co se dá stihnout za jeden rok? Narození syna, svatba, vítězství ve Světovém poháru i zisk titulu mistra světa. To vše si letos odškrtl kajakář Jiří Prskavec, ocenění Kanoista roku bylo logickým vyústěním jeho sportovních úspěchů.

Je vůbec něco, co se vám letos nepovedlo?

Řekl bych, že to byl hodně dokonalý rok. Určitě jsem mohl dopadnout lépe na mistrovství Evropy, ale v našem sportu občas něco musí nevyjít. Strašně si toho roku vážím a budu na něj dlouho vzpomínat hlavně kvůli malému, co se nám narodil, ale i kvůli svatbě. Sezona také není k zahození, ale v poměru k osobnímu životu se to nedá srovnat.

Svatbu jste měli u Trnávky, kousek od trati, kde závodíte. Takže ve vodáckém duchu?

Bylo tam samozřejmě hodně vodáků a měli jsme špalír z pádel, když jsme šli od oltáře, jinak ale ne. My tam měli loni na jaře nominaci a pak jsme v tom hotelu s Terezkou zůstali. A jak všichni vodáci odjeli, byl tam krásný klid. Tak jsme si řekli, že by se nám tam svatba líbila, majitel nám vyšel vstříc a všechno krásně vyšlo.

Svatební cestou bude vaše tradiční soustředění v Austrálii?

My za svatební cestu považovali už loňský rok, kdy jsme po mistrovství světa v Riu tři týdny chodili po Patagonii. Venku jsme často, tak jsme spíš rádi, když můžeme být taky doma. Ale do Austrálie vyrazíme všichni, už tam jedu podvanácté, je to pro mě takový druhý domov. Malý si vyzkoušel letadlo cestou do Španělska, teď jsme dolaďovali všechna očkování, věřím, že přelet zvládne v pohodě, bude tam mít postýlku, je strašně hodný… Máme pronajatý domeček blízko trati, Terka tam vaří a může i pracovat, je to tam moc fajn.

Může příští rok přebít ten letošní?

Bude olympiáda, což je vrchol pro každého sportovce, nicméně čeká mě strašně těžká domácí nominace, máme obrovskou konkurenci. Ale už teď vím, že nebude lepší než ten letošní, protože narození malého nic nepřebije a žádného dalšího nečekáme. (úsměv)

Tlak na vás v roli světové jedničky bude velký, můžete si vyměnit rady i s vaším kamarádem, judistickým šampionem Lukášem Krpálkem?

Každý si musí najít cestu sám. Ale vím, co Lukáš zažíval po olympiádě, kdy mu telefon nepřestal zvonit. Já měl lehký náznak letos, kdy toho na mě bylo dost. A kdyby se mi někdy stalo tohle, asi bych šel za Lukášem a zeptal se, co s tím mám dělat. (úsměv)

Dvojnásobný mistr světa ve vodním slalomu kajakář Jiří Prskavec v Praze po návratu ze světového šampionátu ve Španělsku.

Michal Krumphanzl, ČTK