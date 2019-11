Blesková vizita! V japonské moderně vystrašil českou hvězdu jen beton

Sbalil si tašku a letěl přes 9000 kilometrů do Tokia, kde pobyl dva dny a zase se vracel do Prahy. Cesta přes půl světa na otočku v podání veslaře Ondřeje Synka ale splnila účel, důkladně si prohlédl areál, kde za třičtvrtě roku zabojuje o svoji čtvrtou olympijskou medaili.

V sobotu ještě symbolicky uzavřel letošní sezonu, když převzal ocenění pro nejlepšího českého veslaře, byť to nebyl úplně rok podle jeho představ. I šesté místo při mistrovství světa v rakouském Ottensheimu ale dalo jistotu, že se český skifař představí v olympijském Tokiu, a tak Synek vyrazil na inspekci.

„Sice ze závodiště máme fotky a videa, ale vždycky je lepší vidět na vlastní oči, jak to tam funguje,“ vysvětloval účel cesty, s jejíž organizací mu vydatně pomáhal sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

Skifař Ondřej Synek na mistrovství světa ve veslování v rakouském Ottensheimu.

ASC Dukla/Ivana Roháčková

Dva dny v japonské metropoli stačily na vše podstatné. „Nechtěl jsem si přehazovat režim, což se povedlo. Po příletu domu jsem byl s časem srovnaný a hned jsem mohl zase trénovat,“ pochvaloval si.

Jeho dojmy z 2335 metrů dlouhé dráhy? „Závodiště je super, trochu podobné Pekingu. Moderní, všechno nové, jen se trochu bojím, jak to bude rozpálené, když je tam samý beton,“ přiznává Synek, že ani vodním sportům se nevyhýbá strašák extrémních teplot.

„Může to být fakt velký problém, protože náš závod je strašně náročný na výdej energie, nemusí to každému sedět,“ ví sedmatřicetiletý skifař.

Rozjetý skifař Ondřej Synek.

AXA

Elektrárny u trati

I proto se mají závody konat v ranních a dopoledních hodinách, kdy by měl být i stabilní vítr. Vždyť nedaleko dráhy jsou dvě větrné elektrárny. „Když jsem tam byl, foukalo proti, v létě je to prý naopak, ale říkali, že je to ve všech drahách stejné,“ věří v regulérní podmínky.

Synek si prošel loděnici, jídelnu, místnost pro antidopingové testy a dostal se i do areálu olympijské vesnice.

„Do bytů jsme ještě nemohli, ale vypadá to tam moc hezky. Hlavně to máme patnáct minut na závodiště, což je pro nás novinka,“ pochvaluje si krátkou cestu vedoucí dvěma podmořskými tunely. Vždyť v Riu jezdil na závody přes dvě hodiny, v Londýně měli veslaři a kanoisté vlastní olympijskou vesnici…

Skifař Ondřej Synek.

AXA

Palác i věž

Vedle „povinných“ zastávek stihl při své krátké návštěvě i pár turistických lákadel. „Byl jsem se podívat na věži Skytree, prošel staré město a císařský palác,“ hlásil.

Znovu se do Japonska vypraví zhruba deset dnů před zahájením svých pátých her, které je plánováno na 24. července 2020. A to už bude mít závodiště Sea Forest Waterway úplně jinou kulisu. „Prý postaví 200 metrů dlouhé tribuny na obou stranách, pak ještě prostory na stání a čekají kolem 20 000 diváků,“ těší se Synek.