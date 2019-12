Bažanty zaskočili dvoumetroví obři

Mezi juniory sbírali medaile, nyní ale musí čelit tvrdému střetu s realitou. Česká plavecká reprezentace přivezla na ME hned šest zelenáčů, kteří se po úspěšném působení mezi mládeží rozkoukávají mezi hvězdami seniorské kategorie. Jak se s tlakem vyrovnávají? A co je nejvíc zaskočilo?

„Rozhodně bych řekl, že jsem vyjukanej," přiznal s úsměvem juniorský mistr světa i Evropy Jan Čejka po svém úvodním vystoupení v Glasgow - v rozplavbě znakařské dvoustovky skončil šestadvacátý s odstupem 4,5 sekundy od finále. „Přijel jsem sem a tady najednou všichni pomalu dvoumetroví obři. To v juniorech úplně nebylo, rozhodně je to velký rozdíl. Snažím se ale pochytit, co můžu. Tady jsou nejlepší v Evropě, určitě je se co učit," vyprávěl osmnáctiletý subtilní závodník s pohledem na o dvě hlavy vyššího Maxima Lobanovského z Maďarska.

Ve Skotsku se vedle Čejky v seniorské reprezentaci poprvé objevili bronzový medailista z mládežnického evropského šampionátu, motýlkář Adam Hlobeň, kraulaři Sebastian Luňák, Jakub Štemberk, polohovkář Ondřej Gemov a teprve 16letá kraulařka Veronika Tondrová. Nastupující generace, kterou čeká tvrdá zkouška.

Simona Kubová na ME v Glasgow.

Martin Vaňo

„Jsem rád, že jsme to dotáhli na takovou úroveň a že se o nás takhle mluví. Jsme na to pyšní," přemýšlel nahlas o nelehkém úkolu osmnáctiletý Hlobeň. „Pro mě je obrovská motivace do tréninku, že v nás trenéři vidí budoucnost. Je to fajn pocit," doplnil Čejka.

Když přijde řeč na vysněné cíle, shodnou se mladíci naprosto jednoznačně - olympijské hry. Na Tokio myslí Čejka a Hlobeň, zbytek spíš na Paříž 2024. Co radí starší mazáci, aby se sny staly skutečností? „Vytrvat, i když to nepůjde. A to se stane. Důležité je sebeobětování, výdrž a cíl. Ale ne malý. Je fajn mít velké cíle a k nim směřovat," poznamenala elitní znakařka Simona Kubová.

Stoprocentně se v Glasgow mohou mladí opřít o vedení týmu, které se snaží být talentům nablízku a přechod jim co nejvíc usnadnit. „Víc je instruujeme, pomáháme s orientací, i když mají určité zkušenosti z juniorského světa. Přece jen, když vidí ty nejlepší evropské plavce, tak to na ně může dopadnout," podotkl šéftrenér Vlastimír Perna. „Já jsem se těšil na Peatyho, a ten zrovna nepřijel," reagoval se smíchem Štemberk. „Je ale skvělé, že tady ty velké závodníky vidíme naživo a nemusíme na ně koukat na videu," pochvaloval si Hlobeň.