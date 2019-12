Kubová pátá, 35 setin od medaile. Seemanová věděla, že je finále daleko

Kubová ještě na padesáti metrech otáčela čtvrtá se ztrátou dvou setin na třetí pozici. V druhé polovině závodu ale ztratila. „Je mi to samozřejmě líto, protože na bronz by teoreticky stačil čas, který jsem plavala v semifinále. Ale dala jsem do toho všechno, mám čistou hlavu. Bohužel to tady bylo hodně vysoko postavené, možná nejvíc ze všech mých devíti evropských šampionátů," přemítala po závodu.

„Je z toho v uvozovkách jen páté místo, ale mohlo to být klidně horší. Ještě mě čeká padesátka a dvoustovka, kde doufám nebudu ve finále chybět," hodnotila smířeně chomutovská plavkyně.

Franta v ranní rozplavbě vytvořil nový český rekord a do semifinále postupoval ze čtvrtého místa, večer ale zpomalil a s napětím sledoval průběh druhého boje o finálové příčky. „Tak to je zatraceně rychlé," ujelo mu, když začaly na tabuli vyskakovat výsledky hvězdného Kolesnikova a dalších.

Simona Kubová na startu finále na 50 m znak.

ČSPS/Martin Vano

„Jelo se mi zvláštně, nebylo to tak lehké jako ráno. Kouknu se na záznam, až potom vyvodím nějaké závěry. Ale zklamalo mě to, chtěl jsem plavat rychleji. Možná jsem na to měl, ale to je samé kdyby, a na to se tady bohužel nehraje. Alespoň se teď budu soustředit na padesátku, což je hop, nebo trop," poznamenal druhý reprezentant chomutovské znakařské družiny.

Seemanová postupovala do semifinále desátým časem a na stejné pozici byla i v semifinále časem 53,19 s. „Věděla jsem, že na postup bude třeba plavat pod 53 sekund, musela bych jet aspoň 52,7, abych byla spokojená. Když jsem dohmátla, tak jsem v podstatě na sto procent věděla, že ve finále nejsem. To by se musel stát nevím co. Stovka je tady ale pořád moje doplňková trať, hlavní je dvoustovka. I když nezastírám, že jsem chtěla lepší čas," vyprávěla po závodu.