Pozor! Seemanová ve finále druhým časem, Kubová postoupila jako třetí

Suverénní jízda. Česká plavkyně Barbora Seemanová si v sobotu na ME v krátkém bazénu v Glasgow zajistila postup do finále z druhého místa, když vyhrála svou rozplavbu časem 1:55,09 min. Znakařku Simonu Kubovou čeká odpoledne semifinále na padesátce, do nějž prošla třetím časem, a případně ještě finálová bitva. Ve finále polohového závodu nebude stejně jako před dvěma lety na ME v Kodani chybět Kristýna Horská, která postoupila sedmým časem

Seemanové v Glasgow uniklo finále na stometrové trati a desáté místo ji zdravě naštvalo. „Byla to moje chyba, že jsem ve finále nebyla. Trenérce jsem proto řekla, že na dvoustovce ve finále prostě budu," líčila s úsměvem po povedené rozplavbě.

Pozitivní atmosféru cítila devatenáctiletá naděje českého plavání hned od rána. „Předchozí noci se mi špatně spalo, dnes jsem se probudila a nic mě nebolelo. Měla jsem od rána dobrou náladu, to člověka pozitivně naladí," vyprávěla. „V bazénu se mi pak jelo pocitově krásně, nebylo to nic uhrabaného," pochvalovala si a spěchala se chystat na večerní bitvu o medaile (18.54 SEČ).

Barbora Seemanová se chystá na start závodu

ČSPS/Martin Vano

Kubová na znakařské padesátce vyhrála svou rozplavbu časem 26,60 sekundy a v celkovém pořadí postupovala jako třetí. Odstup třicet čtyři setin od osobního rekordu znamenal pohodlný postup do odpolední řeže o finále. „Myslím, že to bylo docela rychlé, tam i nazpátek. Do odpoledne ale bude potřeba zrychlit, o dost. Postup do finále bude hodně těžký," přemítala pátá žena ze závodů na 100 i 200 metrů

Simonová Kubová v akci na ME v krátkém bazénu v Glasgow.

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Hlavou jí přitom běžela vzpomínka na ME v Kodani před dvěma lety. „Je to padesátka. Tam někdo kopne hůř, někdo líp a může to znamenat desetinu dvě. V Kodani jsem byla a kdybych plavala o desetinu rychleji, tak bych byla čtvrtá. To stejné bude tady. Ale po těch včerejších dvou dvoustovkách to není špatný začátek," dodala. Kubové semifinále se plave v 18.00 SEČ, finále je na programu v 19.44.

Horská se na rozdíl od Seemanové cítila před závodem pod psa, mezi nejlepší osmičku se ale nakonec vešla. „Ráno mi bylo strašně, nebyla to zdravá nervozita, vůbec jsem si neuměla představit, že budu závodit. Chtěla jsem do finále, ale když jsem viděla nahlášené časy, tak jsme věděla, že to nebude jednoduché. Ale dopadlo to dobře. Ve finále bych chtěla osobák, ale jestli by to mohlo stačit alespoň na šesté místo jako v Kodani, to nevím. Přijde mi, že v Dánsku byla menší konkurence, tady je to určitě víc nabité," hodnotila.

Odpolední semifinále závodu na 100 metrů motýlek si zaplave také Lucie Svěcená, která prošla mezi šestnáctku postupujících čtrnáctým časem 58,55 s.

Česká plavkyně Tereza Grusová, studující v USA a reprezentující Českou republiku na ME v plavání v Glasgow.

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Ostatní čeští závodníci bojovali v sobotu dopoledne o postup marně. Tereza Grusová obsadila na znakařské padesátce časem 27,91 s 22. místo, Jan Šefl dohmátl v rozplavbě polohového závodu na 100 m v třiadvacátém čase. Martina Elhenická a Veronika Tondrová skončily na kraulařské dvoustovce na 36., resp. 38. pozici.