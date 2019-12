Skvělé plavecké ráno: Seemanová jde jasně do finále, Kubová o něj bude usilovat

České plavkyně Barbora Seemanová a Simona Kubová se dnes na mistrovství Evropy v Glasgow blýskly druhými časy v rozplavbách. Seemanová postoupila ze druhé příčky do finále na 200 metrů volný způsob, což je její hlavní disciplína. Kubová se dostala do semifinále na 50 metrů znak. Do semifinále postoupila i Lucie Svěcená na 100 metrů motýlek.