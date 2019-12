Půjdu do finále, i kdybych měla v bazénu umřít, slíbila Seemanová trenérce

Že by rozplavba mohla proběhnout v optimálním módu Seemanové naznačilo hned ranní probuzení. „Dosud jsem se tady budila celá rozlámaná a dnes mě poprvé nic nebolelo. Probudila jsem se a cítila se fajn. Měla jsem dobrou náladu, cítila jsem se pozitivně naladěná," vyprávěla po úspěšné rozplavbě.

Ve čtvrtek devatenáctiletá závodnice ztratila čas nepovedenou obrátkou, navíc si špatně rozvrhla dýchání. „Byla to moje chyba, že jsem nebyla ve finále. Když jsem pak svůj závod viděla a ty chyby, kde zůstaly čtyři desetiny, o které mně utekl postup... To nás s Péťou (trenérkou Škábovou) tak strašně naštvalo! Říkala jsem jí, že postoupím do finále na dvoustovce, ať tam v tom bazénu třeba umřu," líčila Seemanová.

Česká plavecká hvězdička Barbora Seemanová při ME v krátkém bazénu (v Glasgow).

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Sobotní rozplavbu pak zvládla podle plánu a ještě ušetřila trochu sil. „Jelo se mi to pocitově krásně, nebylo to nic uhrabaného. Podařilo se mi udržet dlouhý krok, myslela jsem, na co mám myslet. Konečně se mi povedl dohmat, což se u stovky říct rozhodně nedalo," pochvalovala si. Časem zaostala za svým českým rekordem 1:54,02 o šedesát sedm setin. „Nešetřila jsem se, ale uznávám, že to nebylo, že bych nemohla vylézt z vody. To plánuju vydat později," říkala.

Odpoledne před možná nejdůležitějším závodem celého šampionátu - byť ji ještě zítra čeká závod na 400 metrů - se chystala odpočívat. „Půjdu se vyplavat, schladím se v ledovém bazénku. Pak se pořádně najím a pustím si nějaký film. Spát nebudu, to mi nevyhovuje. Cítím se potom, jako kdybych závodila ráno," dodala. Finále dvoustovky kraulařek startuje v 18.54 SEČ.