Gimme five! Seemanová doplavala pátá a Kubová jakbysmet. Už potřetí

V Glasgow panovalo v sobotu po celý den škaredé počasí a odpoledne se spustil prudký liják. Potřebná dávka štěstí, která by posunula českou výpravu k vysněné medaili, ale z nebe nespadla. A nepomohl ani pětník, který během odpoledne našla na chodníku trenérka Petra Škábová a sebrala jej pro štěstí. Možná škoda, že nenašla penny...

Seemanová dopoledne postoupila do finále druhým časem a na své hlavní trati tak startovala v páté dráze. Na první padesátce otáčela pátá a stejnou pozici udržela až do finiše, v němž si pro zlato dohmátla Britka Andersonová před veteránkou Pellegriniovou z Itálie. Česká závodnice zastavila časomíru na 1:53,83 min. a o 19 setin tak posunula vlastní národní rekord z loňského roku. Od bronzu ji dělilo 48 setin sekundy.

Barbora Seemanová jde do akce

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

„Nevím úplně, co mi v hlavě převládá, má to dvě strany. S časem jsem strašně moc spokojená, Byl to skvělý závod a nemyslím, že tam byly nějaké chyby. Páté místo je ale samozřejmě smolné. Ale jela jsem s tím, že chci finále a nechtěla jsem skončit poslední nebo předposlední," líčila devatenáctiletá naděje.

Seemanová se v poslední době začala soustředit především na dvoustovku a čtyřstovku, která ji v Glasgow čeká ještě zítra. „I když ti zpočátku nebyla moje oblíbená trať, tak se na ni těším. Je to teď moje druhá hlavní disciplína, jsou tam silné holky, které by mě mohly vytáhnout k lepšímu času, než jsem jela v říjnu na Plzeňských sprintech," připomněla svůj nedávný český rekord 4:03,42.

Barbora Seemanová si doplavala pro páté místo

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Kubová se už jen smála

Kubová musela v sobotním podvečeru zvládnout nejprve semifinále, z nějž proklouzla mezi osmičku nejlepších šestým časem. O hodinu a tři čtvrtě pak už zaujímala znovu startovní pozici v boji o medaile. V bleskovém závodu dohmátla v čase 26,32 s a i ve svém posledním závodu na ME skončila pátá, stejně jako na stovce i dvoustovce.

„Už se tomu musím smát. Pořád pátá. Na jednu stranu je to fajn, na druhou už je to otravné. Za čas jsem ráda, šest setin od osobáku a můj třetí nejrychlejší výkon na padesátce v kariéře. Jsem ráda, že jsem se dokázala celý den zlepšovat. Ale mám trochu smíšené pocity, medaile zase nebyla daleko," připomněla odstup 16 setin od bronzové Polky Tchorzové.

Horskou zpomalil znak

Ve finále polohového závodu na 200 metrů se stejně jako před dvěma lety v Kodani představila Kristýna Horská, proti Dánsku si ale pohoršila a doplavala osmá. Časem 2:10,08 min. zaostala za osobním rekordem o 28 setin.

„Od osobáku to bylo kousek, to mě mrzí. Uteklo mi to asi na znaku, poslední rok se s ním mám problém. Už ráno jsem jela skoro o vteřinu pomaleji než v Kodani, jinak všechno bylo rychlejší. Sice jsem si v Glasgow udělala dva osobní rekordy, dvoustovka je ale moje hlavní trať a doufala jsem, že budu rychlejší. Finále mi vylepšilo náladu, ale rekord by mě potěšil nejvíc," konstatovala dvaadvacetiletá závodnice.

Motýlkářka Lucie Svěcená plavala ve večerním programu semifinále a časem 58,36 obsadila třinácté místo. Od postupové osmičky ji dělila sekunda.