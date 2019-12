Katastrofa, mračila se Seemanová po čtyřstovce. Franta přidal další osobák

Prudký liják a ostrý vichr, který boural reklamní poutače před plaveckým centrem Tollcross v Glasgow, jako by předznamenal vývoj posledního závodu Barbory Seemanové na ME v krátkém bazénu. Česká kraulařka v nedělní rozplavbě závodu na 400 metrů dohmátla čtyři sekundy za osobním rekordem 4:03,42 min. bez naděje na postup mezi osm nejlepších.

Po sobotním pátém místě na dvoustovce byla očekávání před posledním startem Seemanové opět vysoko. A ještě po první stovce devatenáctiletá závodnice rozplavbu vedla, od druhé čtvrtiny ale začala zpomalovat. Nakonec finišovala v čase 4:07,79 a v celkovém pořadí obsadila třinácté místo. Na poslední postupové místo stačil čas 4:04,37.

Barbora Seemanová v akci na ME v krátkém bazénu.

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

„Raději bych to snad ani nehodnotila. Prostě katastrofa, strašný," říkala Seemanová smutně bezprostředně po závodu. „Od začátku bylo všechno úplně špatně. Kdybych jela druhou stovku za minutu, tak by to bylo úplně super. Ale s časem 2:01 bylo jasný, že nedojedu jinak, než jsem dojela," lamentovala.

Na únavu ze sobotního večerního finále výkon svádět nechtěla. „Únavu jsem ze včerejška necítila, nebyla jsem nějak rozložená. Netuším, čím to bylo, nedokážu to teď říct," hlesla.

Česká plavecká hvězdička Barbora Seemanová při ME v krátkém bazénu v Glasgow

Zdroj: ČSPS/Martin Vaňo

Dobře přitom věděla, že dosavadní výsledky ji pasovaly do role velké české naděje a byla na ni upřená velká pozornost. „Prostě se potvrdilo, že ještě zdaleka nejsem evropská jednička, ani trojka, ani nic podobného. S výkonem na dvoustovce ale určitě nejsem nespokojená, i když samozřejmě, Češi doma budou určitě zklamaní. Medaile žádná nebyla," dodala.

Franta ubral sedm setin

V posledním programovém bloku celého šampionátu se ale ještě odpoledne představí znakař Tomáš Franta, který proklouzl třináctým časem do semifinále závodu na 50 metrů. Chomutovský závodník navíc při svém třetím startu i napotřetí posunul hranici osobního a českého maxima, když dohmátl v čase 23,82 a vylepšil rekord o sedm setin.

Start Tomáše Franty při ME v krátkém bazénu v Glasgow

ČSPS/Martin Vaňo

„Postup fajn, ale asi bych byl spokojenější, kdybych plaval rychleji, než jen o těch pár setinek. Kdyby to bylo o desetiny, bylo by daleko lepší. Ale dobrý, odpoledne reparát," mínil po závodu. Šance na finále? „To bude hodně ostrý. Tak 23,3, možná 23,4. A čtyři desetiny na padesátce? To je velký skok," pousmál se.

Osmnáctiletý znakař Jan Čejka zakončil své první seniorské ME na 36. místě. „Mrzí mě, že mi nevyšel žádný osobní rekord. Ale určitě jsem nasbíral nějaké zkušenosti, nevěším hlavu, jsem rád, že jsem tady byl. Trenér mi říkal, abych si to tady po těžké sezoně hlavně užil a čuchnul k atmosféře seniorského šampionátu. Něco jsem si stoprocentně odnesl," podotkl juniorský mistr světa i Evropy.

Další čeští plavci měli v posledním dopoledním bloku šampionátu k postupu daleko. Martina Elhenická skončila na kraulařské čtyřstovce s časem 4:12,50 třicátá, šestnáctiletá Veronika Tondrová plavala za 4:13,09 a obsadila 31. místo. Polohovkářka Kristýna Horská nastoupila v rozplavbě prsařské dvoustovky a čas 2:25,66 ji vynesl na 27. příčku. Na trati 200 metrů motýlek startovalo hned kvarteto plavců, které se svorně vešlo do třetí desítky - sedmnáctiletý Sebastian Luňák skončil jednadvacátý (1:55,59), Pavel Janeček čtyřiadvacátý (1:55,93), Ondřej Gemov pětadvacátý (1:56,42) a Adam Hlobeň devětadvacátý (1:57,92).