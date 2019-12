Debut v šestnácti. Myslela jsem, že se spletli, směje se kraulařka Tondrová

Roli benjamínka české výpravy si na ME v krátkém bazénu v Glasgow odbyla teprve šestnáctiletá Veronika Tondrová. Jak se talentovaná kraulařka, která se kvůli plavání neváhala ještě na základní škole přestěhovat z Mladé Boleslavi do Plzně, adaptovala ve světě evropských hvězd?

„Je to úžasný zážitek, nečekala jsem to. Navzájem se bereme a podporujeme. Je to velká zkušenost," líčila nejmladší členka týmu, která si místenku na šampionátu zajistila zkraje listopadu na mítinku v Záhřebu. „Když jsem doplavala a viděla na tabuli čas a splněný limit, tak jsem tomu nemohla uvěřit. Říkala jsem si, jestli se nespletli," poznamenala se smíchem.

Ve Skotsku plavala Tondrová kraulařské tratě 100, 200 a 400 metrů, nejlepší výsledek zaznamenala v neděli na čtyřstovce, kde skončila jednatřicátá. „Špička je prostě někde jinde, mám se pořád ještě hodně co učit. Ale jestli chce být člověk nejlepší, tak pro to musí něco dělat," vyprávěla.

Odvaha nechybí

Dlužno dodat, že ochota „něco udělat" talentované závodnici nechybí. Ve čtrnácti letech se kvůli lepšímu plaveckému zázemí neváhala přestěhovat přes půl republiky a z domovské Mladé Boleslavi se přemístila do plzeňské Slavie. „Šla jsem tam do devítky, byl to docela šok. Už je to ale dva a půl roku a jsem u trenéra Lukáše Luhového hodně spokojená. Na sportovním gymnáziu máme hrozně dobrý tým," pochvalovala si.

V Glasgow plavci tužili partu vzájemnou tajnou podporou a až v neděli večer na posledním mítinku bylo odhaleno, kdo komu dělal patrona a zpříjemnil mu jako „secret swimmer" týden ve Skotsku drobnými dárky a vzkazy. „Vůbec netuším, kdo mě mohl mít na starosti. Ale měl pro mě něco sladkého a to se po závodech hodilo. Já jsem si sama dopředu nějaké dárky připravila a po večerech je tady dotvářela," líčila Tondrová, jméno svého plavce ale neprozradila.

A jak svou mladší kolegyni vidí už ostřílená Barbora Seemanová, která si roli benjamínka odbyla v šestnácti letech na olympijských hrách v Riu de Janeiro? „Ten pocit, že doma všichni čekají výsledky a člověk nezaplave ani osobák, to vytváří na mladé lidi velký tlak. Verča mi ale přijde uvolněná, je moc fajn. Určitě je pro ni moc fajn, že se sem dostala. Zkušenosti, které tady nabere, jsou k nezaplacení. Je to velký podnik, jaký nikdy nezažila," dodala devatenáctiletá kraulařka, která se začíná prosazovat mezi elitu.