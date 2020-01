Veslař Helešic nečekaně ve 23 letech ukončil kariéru

"Před pár dny jsem udělal velké životní rozhodnutí. Rozhodl jsem se ukončit svoji veslařskou kariéru a otočit tak na další životní kapitolu," uvedl Helešic na sociálních sítích.

Ještě o víkendu startoval na mistrovství Evropy na trenažéru, pak se definitivně rozhodl, že skončí. "Už jsem nebyl u veslování šťastný a netěšil jsem se na trénink ani na závody. Ten největší zlom přišel po nevydařeném kvalifikačním mistrovství světa v Linci," uvedl Helešic pro ČTK.

Helešic: Uvnitř jsem cítil, že je něco špatně

Na loňském světovém šampionátu, který byl hlavní kvalifikací pro olympiádu, skončili s Podrazilem až třetí ve finále D. O šanci na postup do Tokia přišli už po nevydařeném čtvrtfinále.

"Myslel jsem, že v říjnu po návratu do tréninku bude všechno zase v pohodě a naše zaváhaní napravíme. Ale uvnitř jsem cítil, že je něco špatně a bylo to vidět i na předvedených výkonech. Trenér Milan Doleček vše poctivě zapisuje do deníčků a věděl, že se nelepším a jezdím na stejných či horších číslech v tréninku," řekl Helešic.

Jako poslední zkoušku, zda se situace "nezlomí", si určil ME na trenažéru, na kterém skončil šestý. "Po 500 metrech jsem pochopil, že už to nejsem já, ten "závoďák" který to býval. V pondělí jsem dal řeč s trenérem a podrobně mu popsal, co se všechno kolem mě poslední měsíce děje. A on i já jsme věděli, že to prostě dál nejde lámat přes koleno. Proto jsem se rozhodl, ukončit vrcholové působení u veslování," prohlásil.