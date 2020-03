Zákaz volného pohybu tu moc lidí nepochopilo, roušky nenosí, hlásí Dostál z USA

Vzhledem k časovému posunu vás asi zpráva o odkladu her zastihla po probuzení.

Přesně tak. V pondělí jsem byl unavený a v úterý jsme měli volný den, tak jsem si dal budík později. A když jsem se vzbudil, koukám na telefon, kde jsem měl spoustu zpráv. Trochu jsem se toho bál, ale s ohledem na poslední týdny je to rozhodnutí logickým vyústěním.

Co se ve vás mísilo za pocity, když jste si zprávu přečetl?

Je to velký zásah do života sportovce. Je mi sedmadvacet, což je nejproduktivnější věk, vlastně celý život trénujete na pár důležitých závodů a teď se vám změní všechny plány. Nejde to pojmout hned, musím popřemýšlet, co dál.

Umíte si představit, jak se teď namotivujete do dalších tréninků?

To pořádně nevím. Hlavně by bylo fajn, aby se ohlásilo konkrétní datum olympiády, abychom mohli přizpůsobit plány a nastavit tělo, aby dokázalo podat co nejlepší výkon. Teď ani nevíme, jestli budou nějaké závody, další otázkou jsou olympijské kvóty, jestli budou platit ty vyjeté z loňska, nebo se budou vyjíždět znovu. O tom zatím nemám žádné informace.

Pochvaloval jste si dobrou formu, o to víc jistě odklad olympiády mrzí.

Letos jsme toho odmakali nejvíc, nepřišla žádná nemoc, což radši zaťukám. I tady jsme jezdili ve vyšších intenzitách, každý týden na trénincích padaly nějaké rekordy, formu mám jak nikdy. Tak mě mrzí, že ji asi nebudu mít kde ukázat.

Jaká je teď situace v Kalifornii, která už také omezila volný pohyb obyvatel?

Zatím jsou opatření o něco mírnější než v Česku. Před třemi týdny jsme chtěli koupit roušky, ale nebyly k sehnání, tak jsme je objednali přes internet, ale mají zpoždění. Většina obchodů kromě potravin je zavřená, restaurace prodávají jídlo jen s sebou. Ve čtvrtek právě vyhlásil kalifornský guvernér zákaz volného pohybu, jenže ho tu spousta lidí nepochopila. Jak máme loděnici u jezera, tolik lidí jsem tam v životě neviděl. Roušky nikdo neměl, tady moc to „já chráním tebe, ty mě“ neplatí. Takže i když je budeme nosit my, nebude to mít moc význam.

Jak ta opatření omezují vaši přípravu?

Báli jsme se, aby sportovní centrum, kde trénujeme, nezavřeli, ale zatím jen upravili pravidla stravy a pobytu. Podle federálního zákona se nesmí využívat prostor posiloven, ale na české hlavy si nepřijdou. (úsměv) Takže když je hezky, vytáhneme stroje ven a posilujeme venku. Samozřejmě s posvěcením ředitele centra, nic neporušujeme.

Možností trávení volného času ale jistě ubylo.

Při prvních volných dnech jsme hodně cestovali, byli v Universal Studios, na rybách, v Mexiku s kamarády, na pláži i nakupovat v outletech. Pak ale dost pršelo a po vyhlášení zákazu pohybu jsme nevytáhli paty z domu. Máme tu být do 4. dubna, ale teď řešíme, jestli nejet domů, protože letů ubývá a letenky jsou za nekřesťanské peníze.

Po návratu vás čeká přísnější karanténa?

Určitě. Ještě záleží, jestli doma, nebo vyjednáme výjimku s hygieniky, že bychom se přesunuli do Račic, byli v karanténě tam a nepřišli s nikým jiným do styku.