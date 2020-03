Český vodní pólista měl hrát za Španěly, nominaci na Tokio už měl na dosah. Teď uvízl v Barceloně

"Řekl bych, že Česká republika je v tomto směru trochu napřed. Když jsem teď byl v Barceloně nakoupit, tak polovina lidí roušky nenosí. A to včetně prodavačů. Přišlo mi, že si z toho lidi moc hlavu nedělají," řekl ČTK.

Ve Španělsku se počet lidí, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem, blíží 60 000. Více než 4000 jich na následky nemoci COVID-19 zemřely.

Ještě před pár týdny to vypadalo, že pro Faměru bude tento rok výjimečný. Český vodní pólista získal španělský pas a byl blízko k nominaci do španělského olympijského týmu. "Byl jsem v kontaktu s reprezentačním trenérem Španělska. Říkal, že se mnou počítají," uvedl.

Dřív než Španělé stačili uzavřít nominaci, se však světem začala šířit pandemie koronaviru. A kvůli tomu se také o rok posunuly olympijské hry v Tokiu. "Myslím si, že je to správný krok. Přece jenom nevíme, jak dlouho to může trvat, a třeba bez diváků by to na olympiádě nebylo ono," řekl.

Ještě před dvěma týdny měli pólisté Barcelony trénink. Od té doby se připravují individuálně. Izolace bude trvat minimálně do poloviny dubna. "Každý den dostáváme e-mail s plánem na přibližně hodinu a půl tréninku, kdy využíváme všechny možné věci v bytě. To znamená stůl, židle, schodiště v baráku a tak dále," přiblížil.

Když se Španělsko uzavřelo do karantény, Faměra zvažoval, jestli se narychlo nevrátí do Čech. Nakonec ale zůstal v Barceloně. "Mám tady smlouvu, a kdyby se náhodou začalo trénovat, nemusel bych se sem dostat," uvedl profesionální hráč vodního póla.

Všichni jeho blízcí jsou nyní v Česku. S rodinou i přítelkyní je v kontaktu přes telefon a sociální sítě. "Obavy o mě nemají. Vědí, že jsem doma a skoro nikam nevycházím," řekl.