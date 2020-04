Trenér českých plavců by uvítal odložené MS až na jaře 2022

Trenér českých bazénových plavců Vlastimír Perna by uvítal odložení mistrovství světa z léta 2021 na jaro 2022. Vzhledem k plánování přípravy to považuje za lepší termín pro šampionát v japonské Fukuoce než podzim olympijského roku 2021, který je podle agentury AP druhou možností. Mistrovství světa v plaveckých sportech se mělo uskutečnit od 16. července do 1. srpna 2021, ale musí ustoupit odloženým olympijským hrám v Tokiu.

Pro plavce by bylo těžké se připravit na dva vrcholy za sebou, pokud by se MS uskutečnilo na přelomu září a října 2021. "Pokud plavecká část olympiády skončí 1. srpna 2021, tak by zbývalo jen osm týdnů do mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že po olympiádě ze všech spadne obrovský psychický stres, ale i fyzické vypětí, je logické, že si budou chtít odpočinout. Nedovedu si představit, že by měli pokračovat ihned po návratu z Tokia další přípravou," uvedl Perna v tiskové zprávě.

Komplikace by navíc působila i druhá daleká cesta do Japonska v krátké době a nešťastná délka přestávky z pohledu udržení výkonnosti. "Osm týdnů je hrozně dlouhá doba na udržení sportovní formy a příliš krátká na zařazení smysluplného tréninkového cyklu," řekl Perna. Vzhledem k nutnosti aklimatizačního týdne po návratu z olympiády a další aklimatizace před MS by z toho navíc bylo reálně jen šest týdnů. Plavci, kteří by se kvalifikovali jen na MS, by se zase museli připravovat celé léto.

Perna by se proto klonil k termínu v květnu až červnu 2022. Mezinárodní plavecká federace (FINA) by měla rozhodnout do dvou týdnů. "Sám jsem zvědav, jak se představitelé FINA a organizátoři dohodnou. Pochopitelně společně s hlavními mediálními partnery a sponzory, kteří asi budou mít důležité slovo," doplnil.

Pro televize může být jarní termín problematický. V této době vrcholí zámořské profesionální ligy i evropské fotbalové poháry. Perna je přesvědčený, že se čeští reprezentanti případně vyrovnají i s méně výhodnou variantou. "Jsou dost silní na zvládnutí současné nepříjemné situace bez plaveckého tréninku. Proč by neměli být silní také ke zvládnutí podzimní přípravy na mistrovství světa? Věřím jim," dodal.