Kozubkovo plavání v době koronaviru: nafukovací bazének a guma kolem pasu

Čtvrtý muž z loňského MS v korejském Kwangdžu si při klasické suché přípravě vypomáhá nafukovacím zahradním bazénem, v kterém plave zavěšený na gumě. „Snažím se dělat pro svou kondici co nejvíce, i když popravdě řečeno bez pořádných tréninků ve vodě je to pro mě dost těžké. Mám napuštěný malý nafukovací bazén a plavu na gumě. Je to jen provizorní náhrada tréninku ve vodě, ale stejně to není 100% řešení," krčil rameny třiadvacetiletý závodník.

Mimo to využívá k pohybu vše, co přijde vhod. „Tahám gumy, běhám, jezdím na kole, využívám posilovnu v areálu Olympu ve Stromovce. Bohužel to pro mě není bez pořádného tréninku ve vodě dostatečné," líčil.

Matěj Kozubek na archivním snímku z MS v korejském Kwangdžu v roce 2019.

ČSPS/Ivo Stejskal

Kozubek loni prožil zatím nejlepší sezonu v kariéře, na světovém šampionátu si vyplaval čtvrté místo v závodu na 5 km a vyhrál také celkové pořadí Evropského poháru v dálkovém plavání LEN Open Water Cupu. Další cíl byl jasný: úspěšné zvládnutí olympijské kvalifikace. Ta je ale nyní odložena na neurčito.

„S aktuální situací okolo pandemie Covid-19 je to asi nejlepší řešení. Letos by někteří sportovci měli jasnou výhodu, protože ne všude jsou nařízena tak striktní opatření a reprezentanti v některých zemích mají možnost normálně trénovat," upozornil s vírou, že se letos uskuteční alespoň evropský šampionát v Maďarsku. Původní květnový termín byl zrušen, pořadatelé ale věří, že ME proběhne v druhé polovině srpna.

„Pro mě by tento termín mohl být přívětivější. Předpokládám, že na konci léta by jezero Lupa mohlo být teplejší než na konci května a vyhneme se závodům v neoprénu. Také s aktuální situací snad bude ještě čas něco natrénovat," dodal Kozubek.