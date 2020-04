Naplave kilometry, a nehne se z místa. Micka drtí v bazénu bez konce

Plavci hned zkraje nouzového stavu upozorňovali, že pauza od vody v délce několika týdnů může způsobit v rámci tréninkového makrocyklu nesmazatelné ztráty. „Je to náročné, co si budeme povídat. Jsem rád, že máme alespoň možnost endless poolu. Pomáhá nám to zvládnout," potvrdil Micka v rozhovoru pro Sport.cz.

Dvojice českých plavců využila dlouhodobé spolupráce s pražskou firmou a dočasný domov našla v jejím vršovickém showroomu. „Když začala celá ta situace, tak jsme se s majitelem domluvili, že bychom tam mohli chodit. A rád bych upozornil, že za dodržení všech hygienických předpisů. Přicházíme v rouškách, jsme tam sami, majitel je na druhé straně budovy, bazény mají rozestup sedm metrů. Při vstupu i odchodu používáme dezinfekci. Dáváme si pozor," říkal Micka.

MS v plavání Kwangdžu - Jan Micka

ČSPS/Ivo Stejskal

Bazén, či možná lépe řečeno vana s protiproudem umožňuje podle elitního plavce prakticky plnohodnotný trénink. „Bazének má pět metrů na dva a styl a cit pro vodu se v něm dá trénovat dobře. Jsem opravdu rád, že tu možnost máme. Jsme asi jedni z mála plavců, kdo si to může užít. Jsou závodníci, kteří plavou v zahradním bazénu přivázaní na gumě. Tohle je o něco lepší varianta," přemítal Micka.

Plavci měli v současnosti začít ladit formu na květnové ME v Budapešti. To se za současné situace v původním termínu neuskuteční a zatím bylo bez upřesnění termínu odloženo na pozdní léto. Jasným vrcholem roku pak měly být olympijské hry v Tokiu, které byly posunuty o rok. „Já musím říct, že mi to hraje do karet," usmíval se Micka. „Za šest týdnů očekáváme s přítelkyní příchod potomka, v červnu mám státnice, takže mně to docela vyhovuje. Příští rok to budu mít určitě víc v klidu," dodal.