Místo bazénu oceán. Závadová si dává pozor na žraloky

„Opatření jsou podobná jako v Česku," hlásila Závadová do telefonu z druhé strany zeměkoule. „Obchody zůstaly otevřené, ale limitují počet zákazníků, restaurace a kavárny vydávají jen s sebou a mají omezené otevírací hodiny. Sportoviště jsou zavřená. Já mám štěstí, že žiju ve státě Queensland, kde nezavřeli pláže a může se chodit ven. Sice jen po dvou a je nutné dělat nějakou aktivitu. Kdo by si šel na pláž jen tak lehnout, tak riskuje pokutu 1300 dolarů. Ale aspoň něco, třeba v Sydney jsou pláže zavřené," popisovala.

Austrálie se už v letošním roce musela vypořádat s masivními lesními požáry, po kterých řadu míst zasáhly ničivé povodně. A vzápětí dorazil i na nejmenší kontinent koronavirus. „Nepřijde mi ale, že by lidé podléhali nějaké skepsi z nepřízně osudu. Pořád cítím pozitivní atmosféru. Tady se žije hodně komunitně a lidé ví, že pokud nebudou pravidla dodržovat, tak se situace brzy neuklidní," líčila česká rekordmanka na dlouhé i krátké polohovce.

Na relaxaci na pláži nyní Barbora Závadová jen vzpomíná - kvůli koronaviru je pobyt u oceánu v Austrálii omezený.

Instagram @bajazavadova

Austrálie registruje podobný počet případů nakažených jako Česko a šíření se podle všeho účinně brání. „Počet případů neroste nějak závratně. Možná tomu pomáhá to, že je tu ještě teplo a lidé žijí zdravějším životním stylem. Vláda navíc zavřela hranice pro cizince a občané, kteří se vraceli domů, byli umístěni do karantény v hotelích, které zaplatil stát. Vůbec je nepustili domů a zabránilo se tak komunitnímu šíření. Uzavřeny byly i vnitrostátní hranice a kdyby třeba někdo jel ze Sydney do Queenslandu, tak musí být také dva týdny v karanténě," vysvětlovala Závadová.

V nucené izolaci skončila i ona sama, když se vracela ze zrušené olympijské kvalifikace na Novém Zélandu. „Mrzelo mě to, trénovala jsem na tenhle závod od loňského září," podotkla. „Trenér nám napsal, že sezona skončila. Že si dáme dva týdny oraz a začneme znovu. Z pohledu plavecké sezony jsem měla v březnu srpen. Reakce trenéra se mi ale líbila. Říkal: Teď si užij, na co jsi dosud neměla čas a co tě baví, protože až se situace vrátí do normálu, tak z bazénu nevylezeš. Bylo to férové gesto ve smyslu australské mentality. Nestresují se tady tím, že mají mít za tři měsíce vrcholné závody a nemůžou do bazénu. Prostě sezona skončila a po ní začne příprava na olympiádu. Tak jsem se konečně začala učit surfovat, jezdím na skateboardu, každý den cvičím jógu," přiblížila Závadová.

Barbora Závadová našla dočasný domov v australském Queenslandu.

Instagram @bajazavadova

Nyní je už česká závodnice opět v tréninkovém zápřahu, byť v improvizované formě. „Máme rozepsaný program na každý den, týdně to vychází klasicky na devět tréninkových jednotek. Chodím běhat, posiluju, tahám gumy. A mám štěstí, že můžu plavat v oceánu. I když se v něm dost ztrácím, jak jsem navyklá na jednoduchou orientaci v bazénu. A taky se trochu bojím žraloků," vyprávěla.

S ročním odkladem olympijských her se naplnil Závadové plán ukončit kariéru po Tokiu. „Loni v srpnu jsem vyměnila trenéra a hodně jsme si sedli. V lednu jsem se proto rozhodla, že bych chtěla skončit až po mistrovství světa 2021. Kdo mohl tušit, že to nakonec bude rok olympijských her," dodala česká plavkyně.