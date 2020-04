Elitní čeští plavci začnou trénovat ve venkovním bazénu v Podolí

Elitní čeští plavci po více než měsíci budou moci začít trénovat v bazénu. Pro vybrané reprezentanty se otevře venkovní vyhřívaný bazén v pražském areálu v Podolí, který hygienici uznali jako venkovní sportoviště. Na facebooku o tom informoval Český svaz plaveckých sportů (ČSPS). Detailní podmínky fungování se zatím dolaďují. Jasné je, že bude moci být pouze jeden plavec v dráze. Národní sportovní agentura, Český olympijský výbor a Česká unie sportu od uzavření bazénů měsíc jednaly s vládou o zpřístupnění alespoň nějakého sportoviště pro reprezentanty. To se nyní podařilo zajistit. "Dle vyjádření předsedy ČSPS Petra Ryšky hygienici oznámili, že venkovní bazén v Podolí lze považovat za venkovní sportoviště a je tedy možné jej využívat pro účely plaveckého tréninku reprezentantů ČR za stanovených hygienických podmínek," uvedl svaz na facebooku. Do bazénu se tak mohou chystat i závodníci se splněným olympijským limitem, jako je například Barbora Seemanová. Do konce dubna s trenérkou Petrou Škábovou plánují trénink třikrát týdně. "Stále čekáme na vyjádření, zda bude, či nebude mistrovství Evropy. Chováme se, jako by byl začátek sezony, tedy méně vody a více suché přípravy," uvedla Škábová pro ČTK. Evropský šampionát v Budapešti byl odložen z května předběžně na konec srpna. O jeho osudu by se mělo rozhodnout v květnu. Od příštího měsíce by měla Seemanová plavat denně, v červnu by jí měl začít běžný režim deseti tréninků týdně ve vodě. Nyní má čas nabrat síly. "Jsme bez závodů a bez víkendového zatížení. Též nevstáváme brzy ráno, jak jsme zvyklí. To jsou alespoň malé výhody v nehezké době a plavcům zdůrazňuji, ať si je užívají, neboť až najedem do režimu, moc volna nebude," dodala Škábová. Tento týden se v Česku uvolnil režim pro profesionální sportovce. Mohou začít trénovat na venkovních sportovištích ve skupinách maximálně osmi lidí a bez bližšího kontaktu.