Skifař Drysdale bojuje s motivací, v Tokiu už za rok možná nebude

Novozélandský veslař Mahé Drysdale si není jistý, zda bude za rok na olympijských hrách v Tokiu obhajovat zlato z Ria de Janeiro. Dlouholetý soupeř českého skifaře Ondřeje Synka uvedl, že se po odložení her na příští rok kvůli pandemii koronavitru musí vyrovnávat se ztrátou motivace.

Zleva Ondřej Synek, Mahé Drysdale a Olaf Tufte v dresech All Blacks.

Jednačtyřicetiletý Drysdale, jenž získal olympijské zlato i v Londýně 2012, se chtěl v Tokiu podobně jako další šampion Olaf Tufte či Synek rozloučit s kariérou. Poté, co byly hry přeloženy na přelom července a srpna roku 2021, si pětinásobný mistr světa není jistý, co bude dál.

"Vrátil jsem se ze soustředění a měl jsem pocit, že jsem udělal velké pokroky. O dva dny později byla olympiáda přeložena na příští rok," zavzpomínal na svém webu Drysdale na události z konce března. "Během jednoho dne jsem se ze skvělého pocitu dostal do situace, kdy jsem přišel o veškerou motivaci a začal se sám sebe ptát, zda chci na olympiádu jet," dodal.

Hvězdný skifař přiznal, že podobné pocity zažíval poprvé. "Vždycky jsem byl vysoce motivovaný a měl jsem vnitřní drajv. Nikdy bych si nekladl otázku, jestli se mi chce na olympiádu. Teď jsem ale ve stavu, že si nejsem jistý, zda mám motivaci, která je potřeba. Psychicky je to velmi náročné," přiznal Drysdale, jenž se chce o své budoucnosti rozhodnout v příštích týdnech.

"Budu za rok v Tokiu? Nejsem si jistý, ale možné to je. Ještě tam nejsem, ale teď není správný čas na taková rozhodnutí. Minulý týden jsem chodil na procházky, testoval jsem své tělo a mysl, abych zjistil, jestli se chci ještě dostat na vrchol," řekl čtyřnásobný olympionik.

Ještě o dva roky starší Tufte, olympijský vítěz z Atén a Pekingu, po odložení tokijských her oznámil, že už nejspíš další rok čekat nebude. Sedmatřicetiletý Synek, jenž po dvou stříbrech a bronzu stále touží po olympijském zlatu, by se rád do Tokia kvalifikoval na dvojskifu s Jakubem Podrazilem.