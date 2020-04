Kubová potřebuje cítit vodu v bazénu. Už se těší ve středu na první trénink v Podolí

Elitní světová znakařka musela v posledních týdnech při přípravě hledat jiné aktivity než samotné plavání. V kondici se udržovala běháním a různými speciálními cvičenmií. O některá z nich se dělila i na sociálních sítích, když ze svých cviků vytvářela krátká videa. „Možná působím jako hrozná blbka, když řeším v tak vážné situaci nějaké plavání, ale pro mě je to zdroj obživy a potřebuju cítit vodu, každý den bez ní je na mně strašně znát," uvažovala.

Otevření podolského bazénu vneslo do sportovního života Kubové nový impulz. „Moc se těším, bude fajn zase začít pomalu trénovat. I když ty začátky jsou vždycky hodně těžké. Já doufám, že jsem ale z kondice příliš neztratila. Problémem trochu je, že vůbec nevíme, jak se sezona bude vyvíjet dál. Kdy budeme mít první závody, jestli vůbec bude srpnové mistrovství Evropy. Nevíme, jestli se do tréninku zase naplno opřít nebo se jen tak udržovat," svěřila se.

Chtěla s plaváním letos už skončit. Třetí účast na OH měla pro 28letou Kubovou představovat krásnou tečku za kariérou. Jenže přesun her o rok staví českou reprezentantku před velké dilema. „Zásadně mi to mění osobní plány. Musím si důkladně promyslet, co udělám, už jsem měla myšlenky na to, jak si uspořádat jinak život," připoustila váhání nad tím, jestli svůj odchod z bazénu odloží.

Posunutí olympiády o rok prostě přinutilo Kubovou k přemýšlení o vlastní plavecké budoucnosti. „Ještě nemám jasno. Trochu se peru s motivací. Všechno se asi bude odvíjet od toho, jak se budou závody a celkově situace okolo koronaviru vyvíjet dál. Zatím to nikdo neví a všichni se bojí dělat nějaké závěry, takže i já se svým závěrem musím počkat," nechala otevřenou otázku pokračování či ukončení kariéry.

Před dvěma roky v létě se stala ze slečny Baumrtové mladou paní Kubovou a netají, že by ráda brzy založila rodinu. „Olympiáda ale pro mě taky hodně znamená, užila jsem si Londýn i Rio a těšila se na Tokio. Svět se ale potřebuje nejdřív dát zdravotně dohromady, vždyť je šílené, kolik lidí na ten virus umírá," kroutila hlavou

Chomutovská plavkyně si ale i v této době udržela svou fyzioterapeutickou praxi. „Stále nám do ordinace chodí pacienti, jen prvních 10 dní po vyhlášení nouzového stavu jsme měli zavřeno. Teď už se vše pomalu vrací do normálu," připustila Kubová.