Když jde do plných, žaludek se obrátí. Tak se pozná tvrdý trénink

Má vlastní ukazatel toho, zda se v tréninku vydal ze všech sil. Počet najetých kilometrů, či jejich časy? Kdepak. „Když jdu do plných, pobleju se,“ říká bez obalu trojnásobný olympijský medailista Josef Dostál.

Dobře to znají třeba i elitní běžci. Když vydají veškerou energii, žaludek nevydrží. „Dřív se mi to nestávalo, teď občas jo. Nevím, jestli trénuju víc, nebo to žaludek hůř snáší,“ přemítá bývalý mistr světa.

A tak na sobě dokáže poznat i to, že poslední dva týdny jeho tréninkové nasazení není takové jako kdyby se letos podle plánu konala olympiáda v Tokiu. A to rozhodně nezahálí!

Po oznámení o ročním odkladu her se svými parťáky kvapně opouštěl Kalifornii, kde byl na tradičním soustředění.

Karanténu po výjimce od krajského hygienika mohl trávit soustředěním v Račicích při plnění všech povinností včetně pádlování v dostatečné vzdálenosti od břehu. „Radek Šlouf tam měl playstation, tak jsme se zabavili. Takové modernější vězení,“ vtipkuje Dostál.

Nachystané mé dva nové kajaky, zůstal věrný vosímu designu, jen teď převažuje černá. I proto, aby ho na tmavé vodě v olympijském Tokiu soupeři moc neviděli a on je mohl překvapit. „Letos loď asi jen vyzkouším a otestuju, pak bych ji využil příští rok na olympiádě,“ plánuje.

Josef Dostál (vpředu) a Radek Šlouf po finále mistrovství světa v Szegedu.

Ivana Roháčková

Kdy se tedy letos předvede ve svém závodním kajaku? „Závody jsou naplánované, záleží na tom, jak se budou uvolňovat opatření. Buď proběhnou v červnu klasickým způsobem nebo formou testů těch nejlepších. Na začátek srpna se chystá mistrovství republiky,“ líčí 112 kilogramů vážící kajakář.

„Určitě by bylo příjemnější, kdybychom měli nějaké závody. Už jen z toho hlediska, že bychom na ně ladili, bylo by míň tréninku a já bych mohl na ryby,“ usmívá se vášnivý rybář.

Zatím do deblkajaku posadil i svoji přítelkyni, sjezdařku Kateřinu Pauláthovou. Dostálův parťák Radek Šlouf se ale prý o místo obávat nemusí.

„Kačku už jsem jednou povozil, když seděla vepředu, teď jela vzadu. Je šikovná, ani mě nevyhazovala z rovnováhy, jako se stává. Na závodění to ještě není, ale volno po sezoně můžeme trávit ne na náplavce s drinkem v ruce, ale klidně s pádlem v ruce,“ hlásí.