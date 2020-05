Znakařka Kubová si může zopakovat loňské skvělé zážitky z ISL

Znakařka Simona Kubová znovu dostala pozvánku do elitní týmové soutěže International Swimming League (ISL), z níž měla loni v barvách týmu DC Trident skvělé zážitky. Ta se ale uskuteční až v zimě. Na léto zatím Kubová stejně jako ostatní plavci kvůli koronaviru zatím žádné závody naplánované nemá. Ale rýsuje se jí šance, že poměří síly se známými soupeřkami alespoň virtuálně.

Nejlepší česká plavkyně minulé sezony byla nadšená z atmosféry premiérového ročníku ISL. Líbil se jí týmový duch i pozitivní přístup manažerky Kaitlin Sandenové. V závěru roku by si to mohla zopakovat. "Dostala jsem nabídku i do dalšího ročníku ISL, takže motivaci na zimu mám," uvedla v tiskové zprávě svazu. Na prosinec je zatím naplánované také mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Zabí.

Obnovený plavecký trénink v nedávno zpřístupněném venkovním bazénu v Praze-Podolí by si ale mohla závodem okořenit už dříve, i když jen na dálku. "Kontaktovala mě Kira Toussaintová z Holandska, aktuální mistryně Evropy na 50 a 100 metrů znak, že bychom mohly s více znakařkami Evropy uspořádat závod 'na dálku'. Ve stejný den a čas bychom si daly nějaký závod, tak je to fajn zpestření," řekla osmadvacetiletá chomutovská plavkyně.

Po více než měsíční přípravě na suchu, kterou si vynutilo uzavření bazénů kvůli omezení šíření koronaviru, si nyní dva týdny znovu zvyká na vodu. "Není to nic příjemného po delší době zase trénovat, ale máme spíš 'udržovačku', takže to jde zvládnout," svěřila se Kubová.