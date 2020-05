Kouč Perna po odkladu MS: Pro plavce je tato situace devastující

Reprezentanti mohou trénovat, ale není jasné, kdy se dočkají nějakých závodů. "Pro elitní plavce je šílené, že budou plavat rok jen s vidinou, že se účastní nějakých soutěží ne až tak vrcholných a že si možná zazávodí jen v prosinci na mistrovství republiky. Na klubové plavce to až takový vliv nemá, ale pro ty, kteří chtějí něčeho dosáhnout na velkých soutěžích, je to devastující. Jestli tohle ustojí, tak mají veškerý můj obdiv," uvedl Perna v tiskové zprávě.

Mezinárodní plavecká federace oznámila odložení šampionátu ve Spojených arabských emirátech na 13. až 18. prosince 2021 dnes, kdy do plánovaného začátku mistrovství chybělo sedm měsíců. Pro všechny plavce i trenéry to byl šok. "Můžu vycházet jen z nějakých svých domněnek. Jestli je zdravotně bezpečnostní vývoj ve Spojených arabských emirátech nepříznivý a představa není moc veselá, tak chápu, že pořadatelé nemohli dát stoprocentní záruku, že se šampionát uskuteční," přemítal Perna.

Na rozdíl od úvah o odložení olympijských her a mistrovství Evropy tentokrát přišlo rozhodnutí s dostatečným předstihem. "Víme aspoň, na čem jsme, a bohužel musím konstatovat, že situace pro nás není dobrá," řekl trenér.

Kumulace šampionátů není problém

Příští rok v prosinci by se mělo vedle posunutého MS konat také ME v krátkém bazénu v Kazani. Zopakovala by se tak situace z roku 2012, kdy rovněž bylo ME v dlouhém bazénu, olympijské hry a dva šampionáty v pětadvacítce. Perna však případnou kumulaci šampionátů v předvánočním čase nepovažuje za problém.

"V roce 2012 jsme byli úspěšní, když jsme z Chartres přivezli z mistrovství Evropy sedm medailí a Simona Kubová tehdy ještě jako Baumrtová získala bronz na mistrovství světa v Istanbulu. Evidentně se forma a výkonnost dá udržet a není s tím potíž. Kdyby mezi oběma akcemi byla pauza šest až sedm týdnů, tak by to bylo špatné," vzpomínal. Doplnil, že vzhledem k neustálým posunům v termínových listinách je ale možné, že se evropský šampionát v Kazani uskuteční až v roce 2022.

Plavcům zatím na zimu zbyly závody Světového poháru a seriál International Swimming League, do kterého dostala opět pozvánku i loňská účastnice Kubová. Premiérového ročníku se rovněž zúčastnila česká kraulařka Anika Apostalonová.

Zatím není jasné, kdy budou moci začít alespoň domácí závody. "Musíme čekat, jak u nás budou nastaveny podmínky od hygieniků a ministerstva zdravotnictví, abychom mohli pořádat závody," dodal Perna.

Všechny plavecké bazény se mohou otevřít 25. května. Reprezentanti zatím trénují jen ve venkovním pražském bazénu v Podolí, který pro ně byl na výjimku před měsícem zpřístupněn.