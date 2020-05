Konečně závody! Vltava nahradila Lucern, Synek dominoval

„To čekání už bylo dlouhé. Je super, když už trénujete, že to můžete prodat,“ pochvaloval si pětinásobný mistr světa. A i na netradiční distanci potvrdil svoji suverenitu, když druhého Jana Cincibucha porazil o téměř 19 sekund, o další tři sekundy zpět byl Synkův parťák z nově sestaveného dvojskifu Jakub Podrazil.

„Ondra startoval hned za mnou s minutovým rozestupem, tak mi říkal, že jestli mě dojede, už do dvojskifu nesedneme,“ smál Podrazil, jenž na skifu závodil po deseti letech. „Je to náročné, obdivuju Ondru, že jezdí dvacet let sám na skifu, to bych nedal,“ líčil Podrazil, který do loňska sbíral úspěchy na dvojce bez kormidelníka s Lukášem Helešicem.

Vítězná skifařka Lenka Antošová při závodě o cenu J. Ondráka.

Michaela Říhová, ČTK

„Já tenhle závod jel poprvé už v roce 2000, kdy jsem byl čerstvě dospělý. Párkrát jsem ho vyhrál, ale pak jsem ho vynechával, jak se jezdil na začátku dubna, kde se teprve rozjíždím,“ vyprávěl sedmatřicetiletý Synek, který si poradil i s otočkou kolem bójky v půlce trati.

„Všichni to tu trénovali, já ji nezkoušel ani jednou. Prostě jedu, otočím se a jedu zpátky, nevidím v tom žádnou vědu,“ pousmál se.

I v ženském závodě poměřily síly členky reprezentačního dvojskifu, který už si zajistil start na olympiádě v Tokiu. Lépe si vedla Lenka Antošová, své parťačce Kristýně Fleissnerové nadělila přes 25 sekund, mezi ně se vklínila ještě brněnská Radka Novotníková.

„Trošku jsem zapomněla, že je veslování tak těžké, kór na tak dlouhé trati,“ přiznávala Antošová. „Byl to trochu adrenalin, protože se musí jet hodně u břehu, tak jsem se bála, abych to někam nenarvala, navíc mi moc nejde otočka, ale nějak jsem to zvládla,“ odechla si.