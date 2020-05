Nová role po pěti světových titulech. Na prázdní Vltavě nacházejí parťáci balanc

Pustili se na pole dlouho neprobádané. Ondřej Synek po šestnácti letech a pěti světových titulech na skifu přesedl do dvojskifu, v němž jezdí s Jakubem Podrazilem, který se k párové disciplíně vrátil po deseti letech. Jak si spolu sedli? Zatím můžou jen odhadovat.

Touhle dobou už měli mít za sebou Světové poháry i olympijskou dokvalifikaci, k níž chtěli směřovat své úsilí. Jenže pandemie koronaviru je pustila jen k tréninkům a prvním závodům na skifu.

„Ale já mám z toho společného ježdění zatím super pocit. Na to, že jsem v té lodi patnáct let neseděl, se mi jezdí dobře,“ libuje si Synek, majitel tří olympijských medailí. „Zatím jsme jezdili tréninky na kluky z lehkého dvojskifu. Ze začátku se nás drželi, ale na konci jsme jim vždycky ujížděli. Je na čem pracovat, ale základ tam je,“ těší Synka.

Skifař Ondřej Synek při veslařských distančních závodech O cenu J. Ondráka.

Michaela Říhová, ČTK

Pro něj byl přechod na dvojskif menším skokem než pro Podrazila zvyklého většinu kariéry na jedno veslo. „Hlavně na skifu mi dělal problém balanc, jak je ta loď uzoučká. Musím najezdit tisíc kilometrů, abych se cítil komfortněji,“ uvědomuje si. Právě na skifu zatím absolvovali oba veslaři většinu tréninků.

„Ale už je to mnohem lepší než před měsícem, kdy jsem na skif vlezl, klepal se jak na tenkém ledě, a když přišly vlnky, trochu jsem se bál,“ přiznává Podrazil, jenž na dvojce bez kormidelníka vyhrál s Lukášem Helešicem celkově SP, ale jeho parťák pak ukončil kariéru.

Rok navíc získaný odkládáním a rušením velkých závodů včetně olympiády tak nově vytvořené dvojce přijde vhod. „Určitě je to lepší. Víc natrénujeme, já budu příští rok na skifu rychlejší. Snad tedy olympiádu příští rok nezruší,“ říká Podrazil s obavou v hlase.

Společně trénují v Praze. „Nám vyhovuje, jak je Vltava prázdná a nejsou tu čluny,“ říká Synek. V plánu mají reprezentační testy a měřené úseky v Račicích, jediným mezinárodním závodem by mohlo být říjnové ME v Poznani. „K němu budeme formu směřovat. Kdyby to nešlo, řekli bychom si, že Ondra zůstane na skifu a já nevím co,“ plánuje 28letý Podrazil.