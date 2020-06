Karanténa plavkyně Apostalon. Hejbej se! zavelel trenér

Spojené státy byly koronavirem zasaženy proti Evropě se zpožděním, postupně ale zaznamenaly smutný rekord jak v počtu nakažených, tak úmrtí (ke konci týdne 1,75 milionu případů a přes 100 tisíc mrtvých). Jak se země s pandemií vyrovnává? „Bylo a je to složité, protože se k nám dostávají nestejnorodé informace. Na jedné straně něco říká ministerstvo zdravotnictví, a na druhé straně stojí se svými výroky prezident Trump. Chybí jednota ve vládním přístupu," přemítala Apostalon v telefonickém rozhovoru pro Právo a Sport.cz.

Právě tragikomický obraz prezidenta, který Američanům mj. doporučil předcházet nemoci nitrožilní aplikací dezinfekce, českou reprezentantku hodně zasáhl. „Tohle je vážné téma," povzdechla si. „Vnímám v okolí stále víc lidí, kteří si přejí jeho odchod, bohužel se obávám, že dostane i druhý mandát. Já jasno ještě nemám, koho budu v listopadu volit, Trump to ale určitě nebude," ví přesně.

Anika Apostalon na MS v korejském Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Pandemie nejtvrději dolehla v USA na stát New York a Kalifornie, kde Apostalon v jedné ze čtvrtí Los Angeles žije, se snažila předejít katastrofě ráznými karanténními opatřeními. „Byly vyhlášeny už 19. března a myslím, že to tady bude trvat déle než třeba v Arizoně nebo Texasu. Kalifornie patří k opatrnějším státům. Všichni nosíme roušky, ještě před třemi týdny jsme mohli ven jen nakoupit a to ještě z okénka. Teď už se dá pohybovat venku, běhat v parcích a na plážích, ale lidé se nesmí shlukovat," líčila.

Sociální odloučení Apostalon strávila po boku přítele a dalších tří spolubydlících. „Myslím, že to zvládáme dobře, i když to chvílemi bylo těžké," přiznala se smíchem. „Hrajeme hry, koukáme na filmy. K tomu se snažím dělat nové věci, třeba jsem se začala učit hrát na kytaru," prozradila.

Narozdíl od českých kolegů je Apostalon stále bez možnosti přístupu do závodního bazénu a trénuje pouze individuálně. „Trenér spíš než plán poslal doporučení Hejbej se! Takže cvičím doma i venku a chodím běhat, i když kolena z toho radost nemají," poznamenala. Sama se pak těžce smiřovala s faktem, že pandemie odložila všechny letošní vrcholy - dlouhé ME, olympijské hry i krátké MS - na příští rok. „S tím jsem hodně bojovala. V dubnu jsem se chtěla pokusit splnit limit na olympiádu, cítila jsem, že trénink byl dobrý. A místo toho je takové bezčasí," podotkla.

Pozornost tak upíná k podzimu, kdy by měl podle původního plánu proběhnout druhý ročník International Swimming League. Apostalon při loňské premiéře plavala v týmu hvězdné Katie Ledecké spolu s českou znakařkou Simonou Kubovou. „Minulý rok to bylo skvělé a organizátoři určitě chtějí, aby se závody na podzim uskutečnily, byť jisté není nic. Já vím, že bych tam měla znovu plavat. I když zatím nemůžu říct, v jakém týmu," uzavřela.